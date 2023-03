Elly Schlein, post omofobo e sessista da parte di un consigliere di Castiglione d’Orcia

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo gli insulti del sindaco leghista di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha pubblicato sui social una serie di fotomontaggi su Elly Schlein accostandola a cavalli e dromedari, ancora offese sessiste e omofobe da parte del mondo della politica hanno coinvolto la neosegretaria del Pd. Giuseppe Antipasqua, capogruppo di minoranza del consiglio comunale del Comune di Castiglione d’Orcia, ha scritto questo su Facebook.

“Il Pd è molto felice di aver eletto come segretario generale del partito una donna, una donna che ama un’altra donna che non fa figli e questo non la fa sentire meno donna. Giorgia Meloni è una donna, capo del governo, ama un uomo, fa figli ed è cristiana”.

Dopo la sdegnata denuncia del Partito Democratico di Siena, Antipasqua ha cancellato il post in questione, pubblicato alla vigilia dell’8 marzo, Festa della Donna.

“Sono parole gravissime“, ha sottolineato Andrea Valenti, segretario provinciale dem di Siena, “che dimostrano sessismo e omofobia, oltre che un chiaro modello di riferimento che è quello della peggiore destra che discrimina e offende con attacchi personali che non hanno niente a che vedere con un rispettoso confronto politico”. “In questi anni in consiglio comunale nei quali ha sempre ribadito di non avere appartenenza ideologica – cosa che egli stesso smentisce anche in questo post – ha offeso a più riprese i membri del Consiglio e della Giunta usando continuamente toni indegni per chi rappresenta i cittadini dentro un’istituzione. Denunciamo con forza la violenza di queste parole e chiediamo che l’autore se ne assuma le responsabilità anche dentro le sedi politiche e istituzionali”.

Giuseppe Antipasqua, che è anche docente in lingue e lett. straniere, è entrato in Consiglio comunale con la lista civica Presenza Attiva per Castiglione d’Orcia.

