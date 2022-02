Emira D’Spain prima modella trans* nera a lavorare con Victoria’s Secret

2 minuti di lettura

Emira D’Spain, star di TikTok, ha fatto la storia come prima modella transgender nera di sempre a lavorare con Victoria’s Secret. D’Spain – conosciuta sui social media come XOXOEMIRA – ha confermato la storica collaborazione in un post su Instagram, dove ha anche sfoggiato alcuni articoli di Victoria’s Secret per San Valentino. Emira si è detta “onorata di essere la prima ragazza trans nera a lavorare” con il celebre brand.

“Da bambina sognavo solo di far parte di Victoria’s Secret. Valentina Sampaio ha aperto la strada ed è un tale onore proseguire quell’eredità nel primo giorno del black history month”.

Sampaio è stata la prima modella trans in assoluto a lavorare con Victoria’s Secret, dopo aver girato una campagna pubblicitaria per la linea PINK del marchio di lingerie nel 2019. D’Spain, 25 anni, ha ora collaborato con Victoria’s Secret per una collezione ispirata a San Valentino. Emira ha la bellezza di 774.300 follower su TikTok, dove la modella ha dato i propri consigli su come vivere il 14 febbraio da single: “il miglior amore è l’amor proprio”.

D’Spain ha pubblicato un video in cu ha mostrato ai propri follower come vivere felicemente in solitudine. La sua giornata è iniziata con il trucco e parrucco e lo styling di uno splendido corsetto rosso di Victoria’s Secret. Successivamente è uscita ed è andata in uno dei suoi ristoranti preferiti, ha pranzato e una volta finito si è comprata un mazzo di rose e un paio orecchini di diamanti. D’Spain ha poi concluso la sua giornata con un lungo e lussuoso bagno, eseguendo la la sua intensa routine di cura della pelle indossando un pigiama Victoria’s Secret.

“San Valentino può riguardare l’amore, ma include anche l’amare te stesso”, ha detto alla fine del video. Intervistata da USA Today, Emira ha parlato dell’importanza della visibilità T: “Voglio responsabilizzare i giovani uomini e donne trans di tutto il mondo, mostrare loro che i settori della bellezza e della moda stanno cambiando, soprattutto se sei un POC”. “Sono così gratao di lavorare con Victoria’s Secret e spero che questo possa aprire la strada a quelle dopo di me“. Emira D’Spain ha precedentemente lavorato con grandi marchi come Google, Anastasia Beverly Hills e Fenty Skin di Rhianna. Ed è anche beauty director di PAPER Magazine.

© Riproduzione Riservata