Euro 2020 al via, tifiamo Italia con una sexy gallery social degli azzurri

Finalmente ci siamo. Con un anno di ritardo causa Coronavirus, questa sera prenderà forma l’Europeo di Calcio 2020, con l’Italia di Roberto Mancini chiamata ad inaugurare la manifestazione contro la Turchia. In uno Stadio Olimpico che tornerà a “riempirsi” grazie a 15.000 fortunati, gli azzurri proveranno a conquistare quella Coppa fino ad oggi vinta un’unica volta, nel 1968, con due finali perse negli ultimi 20 anni.

Dopo aver visto gli avversari più sexy del nostro girone, ovvero i calciatori di Turchia, Svizzera e Galles, oggi ci concentriamo sui calciatori più sexy della nazionale italiana, da ammirare in test al post in una gallery social che vede tutti gli azzurri nella loro strabordante fisicità. A poche ore dal debutto, il nostro modo per lanciare la nazionale di Mancini verso un sogno chiamato Europeo!