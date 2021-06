Euro 2020, alla scoperta dei più sexy calciatori avversari dell’Italia – la galleria fotografica del Gruppo A

< 1 minuto di lettura

Pochi giorni ancora al via degli Europei di Calcio 2020, rinviati al 2021 causa Coronavirus. Venerdì sera sarà l’Italia di Roberto Mancini ad inaugurare la manifestazione, allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia, 5 anni dopo il trionfo del Portogallo sulla Francia. Italia che non vince l’Europeo dal lontanissimo 1968, quando sconfisse la Jugoslavia. Amare le sconfitte in finale del 2000, contro la Francia, e del 2012, contro la Spagna.

Nel girone A degli azzurri ci saranno anche Turchia, Svizzera e Galles, con le prime due direttamente qualificate agli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze. Ma quali calciatori avversari dovremmo tenere maggiormente d’occhio? Nella nostra gallery social in testa al post abbiamo raccolto i più ‘temibili’ giocatori dal punto di vista strettamente ormonale. I calciatori più sexy di Turchia, Svizzera e Galles, senza dimenticare le bellezze italiane che ci auguriamo di poter continuare ad ammirare( e tifare) fino al giorno della finalissima.