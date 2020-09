Evelyn Hooker: la prima psicologa che dimostrò che l’omosessualità non è una malattia

Evelyn Hooker è nata North Platte (Nebraska) il 2 settembre 1907. Celebre psicologa, nel 1957 condusse uno studio scientifico confrontando un campione di uomini omosessuali e uno di eterosessuali. Il suo scopo era quello di capire se c’erano significative differenze in base all’orientamento sessuale.

A 113 anni dalla sua nascita, rivanghiamo oggi la sua ricerca. Evelyn Hooker è stata la prima donna a dimostrare scientificamente che l’omosessualità non è una malattia mentale, poiché non ci sono prove che una persona omosessuale sia inferiore rispetto a una etero.

Cosa prevedeva lo studio di Evelyn Hooker

Nella sua ricerca, Evelyn Hooker ha sottoposto il campione a dei test psicologici. Poi, ha consegnato i risultati a un gruppo di esperti, che in base alle sole risposte fornite dal gruppo di uomini, avrebbero dovuto dividere quelli etero da quelli omosessuali.

Ma alla fine, gli esperti non riuscirono a “capire” chi era gay e chi no. Lo studio sui test venne ripetuto più volte, da altri esperti del settore. Il risultato era sempre lo stesso: non si poteva evincere l’orientamento sessuale in base alle risposte ottenute dai test psicologici.

La scelta tra omosessualità e eterosessualità

I test di Evelyn Hooker si basavano su quello che diceva la medicina di quel tempo (anni ’50). Si parlava infatti di una scelta, ovvero la preferenza di una persona per un’altra dello stesso sesso. Questa “preferenza” era data da un problema a livello cerebrale. Per questo motivo, la scienza medica dell’epoca vedeva l’omosessualità come una malattia mentale.