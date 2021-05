Flamer di Mike Curato arriva in Italia: l’acclamata storia di un adolescente tra coming out, primi amori e omofobia

2 minuti di lettura

È in uscita il 27 maggio con Tunuè editore Flamer di Mike Curato, eletto miglior libro dell’anno dalla New York Public Library e Booklist.

Una storia difficile raccontata con umorismo, compassione e amore. La ricerca della propria identità, la scoperta del corpo, del rapporto con l’altro sesso, l’omosessualità, la famiglia, la fede e la crescita si intrecciano in uno storytelling visivo, intenso e emozionante. Un libro essenziale per gli adolescenti di oggi sul «peso dell’odio ma che ispira il coraggio di vivere».

Una graphic novel esplosa negli Usa, e ora finalmente in arrivo anche nel Bel Paese, a pochi giorni dal Pride Month. Flamer è ambientato nel corso di una calda estate tra le medie e le superiori, con il giovanissimo Aiden Navarro al camposcuola. Tutti stanno attraversando dei cambiamenti ma per Aiden la posta in gioco è più alta. Mentre conosce nuovi amici, affronta bulli e passa del tempo con Elias (un ragazzo a cui non riesce a smettere di pensare), ritrovandosi così in un percorso di coming out e accettazione.

Tra le recensioni più impattanti spicca quella di Jarrett J. Krosoczka, autore finalista del National Book Award, quindi ‘rivale’ di Mike Curato, che ha semplicemente ammesso: “Questo libro salverà vite“.

Mike Curato è l’autore e l’illustratore della serie Little Elliot con cui ha vinto diversi premi ed è stato tradotto in oltre dieci lingue. Ha illustrato What If di Samantha Berger, All the Way to Havana di Margarita Engle e ha contribuito a Qual è il tuo colore preferito? di Eric Carle. Ha vinto il Founder’s Award della Society of Illustrators Original Art Show.