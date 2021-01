Francesco Colucci: il window dresser che ha conquistato Londra

Francesco Colucci è un Visual Artist che negli ultimi 10 anni ha lavorato per Traid, un’organizzazione che opera nella beneficenza, impegnata nel riutilizzo di materiali tessili per supportare lo sviluppo internazionale; ha contribuito a creare la sua rinomata immagine attraverso la creazione di vetrine scenografiche in giro per Londra.

Dal 2009 vive a Londra, dove le sue vetrine gli hanno rapidamente dato una visibilità internazionale, i suoi lavori infatti sono stati pubblicati su “Vogue America“, “M Le Monde”, “Vogue Portugal” e ” Flewid book” .

Uno dei suoi ultimi scatti fotografici, parte di un progetto personale nato durante il lockdown, è intitolato “The intimate diary of an isolated visionary” ed è stato nominato come uno dei “DRESS OF THE YEAR” 2020 per il Museo di moda a Bath, dal giornalista di moda e dall’educatore Ian R Webb.

Francesco ha inoltre iniziato a lavorare come libero professionista occupandosi dello styling di video musicali, progetti fotografici per riviste di moda come Tush magazine e Vogue Italia e altre mostre come l’installazione a Selfridges per “Issey Miyake”.

Conosciamolo meglio.



Come hai iniziato il tuo lavoro?

Dopo essermi diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma in pittura nel 2006, ho iniziato a collaborare con l’artista italiana Paola Lo Sciuto, acquisendo esperienza nell’arte contemporanea, video-arte e teatro.

Una volta trasferitomi a Londra, dopo pochi mesi, ho iniziato a lavorare per Traid 10 anni fa. Traid è un ente di beneficenza impegnato per il riutilizzo dei tessili, che sostiene lo sviluppo internazionale. Dopo tre anni come assistente di vendita, la capacità di creare vetrine per il negozio per cui lavoravo, divenne molto evidente. Sono stato promosso “Visual Merchandiser” una nuova posizione lavorativa che Traid ha inserito nel suo organico, un unicum in una organizzazione umanitaria come la nostra, è stato un atto di riconoscenza che mi ha reso fiero e immensamente grato per l’attenzione data al mio impegno.



Questo mi ha aiutato a vivere il mio lavoro con altri occhi in una modalità di apertura creativa diversa, esprimevo me stesso, omosessuale, in un’arte che mi appartiene naturalmente, è stata una sorta di rivincita personale conseguente a anni di ridicolarizzazioni, e atti di bullismo, che di certo non mi hanno permesso di esprimermi. Il mio gusto personale e il mio tocco distinto hanno fatto il resto, entro pochi anni, per le strade di Londra, le mie creazioni divennero un vero e proprio marchio per l’identità dell’organizzazione.

Per le tue creazioni ti ispiri a dei personaggi della scena queer?

Più che queer, sicuramente il mio interesse negli anni sulla storia del costume, la continua ricerca espressiva nella moda e nell’arte e l’interpretazione dell’abito nella società moderna mi ha fatto conoscere diversi personaggi che ancora oggi sono essenzialmente fonte d’ispirazione per il mio lavoro. Ricordo la mia tesi finale all’Accademia di Belle Arti riguardava proprio il concetto del Travestitismo, a partire dall’antica storia greca, fino all’uso del costume, non solo come forma performativa, ma anche come espressione e identità di genere. Ripercorrendo la storia del teatro inglese e arrivando alla rappresentazione del teatro giapponese, e all’arte del ventesimo secolo, rappresentata al meglio dal dadaista Marchel Duchamp, che fu il primo a presentare il travestitismo come concetto d’identità, volgendomi poi al cinema, alla musica, alla scoperta di Leigh Bowery, uno dei artisti e performer che hanno maggiormente influenzato il mondo underground inglese e soprattutto uno dei miei artisti preferiti, fino ad arrivare alla moda di stilisti come Elsa Schiaparelli (1890 -1973) e ai più conteporanei come Alexander McQueen, John Galliano, Commes des Garcons ecc.