Gf Vip, Stefania Orlando: “L’orientamento sessuale è un dettaglio, il mondo si divide tra persone perbène e non” – VIDEO

Nella puntata serale di ieri sera del Grande Fratello Vip è andato in scena uno scontro tra Tommaso Zorzi, nei giorni scorsi accusato di aver più volte fatto outing in diretta, e la modella/influencer Franceska Pepe. Che i due non si stiano particolarmente simpatici è apparso immediatamente chiaro, visto e considerato che da venerdì sera, quando la 28enne è entrata nella casa di Cinecittà, si sono più e più volte scontrati.

Ed è proprio nel ripercorrere quanto accaduto nel weekend che Zorzi ha accusato Franceska di averlo chiamato utilizzando il femminile. “Sei Divina“, avrebbe scherzosamente detto la 28enne, offendendo l’ex volto di Riccanza, che proprio nel corso della serata di ieri ha ribattuto dicendole “non fottere con la puttana sbagliata“. In difesa della ragazza è intervenuta la contessa Patrizia De Blanck, che ha sottolineato la pochezza della polemica, proseguita nel corso della notte, con Franceska costretta a sottolineare come la sua non fosse un’uscita omofoba, ma semplicemente ironica, anche perché piena di ‘amici gay’.

“Ci credo”, le ha risposto Stefania Orlando. “Però siccome quando uno viene tacciato di omofobia dice ‘il mio migliore amico è gay, ho tanti amici gay’, e questa frase dà ancora più fastidio. Il mondo si divide tra persone perbène e persone meno perbène. L’orientamento sessuale è un dettaglio. Io sono bionda, tu sei mora. Ma io sono convinto che tu non sia omofoba”. E qui anche Zorzi ha ribadito come “nessuno ha mai detto che tu sia omofoba”.

Anche perché mettersi a scomodare l’omotransfobia per un ‘divina’ pronunciato in quel contesto, pare davvero troppo.