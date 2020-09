"Tommaso Zorzi si è comportato in maniera poco carina con me"

L'accusa choc di Gian Maria Sainato #DomenicaLive pic.twitter.com/de2rJBDnjW — Domenica Live (@domenicalive) September 20, 2020

Tommaso Zorzi non smette di far parlare di sé. Entrato da una settimana nella casa del Grande Fratello Vip, l’influencer sta dettando l’agenda del gossip. Dopo lo sfogo contro la produzione del programma, rimasto isolato per ore in attesa del tampone da Covid, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni piuttosto controverse. Al centro delle sue chiacchiere, la vita sessuale di alcune celebrità. Come registrato dagli utenti che seguono la diretta del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra, Tommaso Zorzi avrebbe fatto outing nei riguardi degli attori Gabriele Rossi e Gabriel Garko.

Infatti, l’ex concorrente di Riccanza ha rivelato ai coinquilini che Gabriele Rossi gli avrebbe confidato di avere avuto una relazione con l’attore delle fiction Mediaset. Un outing in piena regola, in diretta nazionale. Nonostante i pettegolezzi e le paparazzate che li hanno visti protagonisti, né Gabriel Garko, né Gabriele Rossi, hanno mai apertamente dichiarato la propria omosessualità. Ben che meno di avere avuto in passato una storia d’amore.

Se l’attore torinese e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non si sono ancora espressi sulla vicenda, un altro conoscente di Tommaso Zorzi ha voluto mettere in luce alcuni aspetti del carattere della star del web. All’apparenza energico e frizzante, ma a sua detta falso e cattivo. Si tratta del modello ed influencer Gian Maria Sainato, che nelle scorse ore ha preso parte al talk di Domenica Live per dare giustificazione di un tweet pensato per il collega: