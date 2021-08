Giornalista ABC e meteorologo FOX fanno coming out e annunciano: “Ci sposiamo”

2 minuti di lettura

34enne giornalista e reporter per ABC News 13 a Houston, Steven Romo ha fatto coming out su Instagram, annunciando inoltre il fidanzamento con Stephen Morgan, meteorologo per la Fox.

Condividendo una foto di coppia con gli anelli di fidanzamento in bella vista, Houston ha scritto: “Sono cresciuto con dei segreti. Ho avuto un segreto da gestire tutto da solo: ero gay e cercavo con tutto il mio cuore di non esserlo. Mi ci sono voluti anni per capirlo, ma l’essere gay mi ha salvato. Mi ha reso forte. Abbastanza forte da poter finalmente stare accanto al miglior essere umano che abbia mai incontrato e chiedergli di sposarmi”.

Ed è qui che Steven ha presentato al mondo l’amato.

Prima di incontrare Stephen Morgan, pensavo che forse questo tipo di amore non era nelle mie carte. Che era un viaggio che non avrei mai intrapreso. Ma ora sono più felice come non lo sono mai stato. E presto mi trasferirò a New York con la persona con cui voglio passare il resto della mia vita.

Steven, che lavora per FOX Weather, ha condiviso la stessa foto sul suo Instagram, scrivendo: “Penso spesso a una preghiera che dissi all’età di 10 anni, chiedendo a Dio di mantenere un ‘segreto’ tra noi due. Ovviamente, Dio sa tutto, quindi non potevo nasconderlo a Lui. Ma potevo nasconderlo alla maggior parte dei miei amici… alla mia famiglia. Che sollievo, però, che alla fine la verità viene sempre fuori. Non ho mai sognato di pronunciare le parole ‘Sono fidanzato’, ma non ho nemmeno mai sognato di essere così felice. Eppure eccoci qui. Sono fidanzato. Sto per sposare Steven Romo. Crescendo, ho imparato che Dio è amore e non commette errori. Ho imparato che gli esseri umani sono creati a Sua immagine. Ho imparato che attraverso le nostre prove, tribolazioni e tentazioni, Dio sarà il giudice supremo. Dio sapeva che un bambino di 10 anni non avrebbe mai potuto mantenere un segreto. Buffo. Perché non voglio più mantenere questo segreto”.