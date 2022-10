Gli etero non guardano i film queer? Ecco i 10 maggiori incassi USA a tematica LGBTQ+

Lo scorso fine settimana Bros. è uscito nei cinema d’America, infrangendo un muro durato decenni, in quanto prima rom-com gay prodotta e distribuita da uno studios, la Universal, con un cast interamente dichiaratamente queer. Peccato che il film, straordinariamente recensito, abbia deluso all’esordio, incassando appena 5 milioni di dollari. Billy Eichner, suo sceneggiatore nonché protagonista, ha sottolineato come gli etero non siano accorsi in sala, come se un film a tematica LGBTQ potesse interessare solo e soltanto la comunità LGBTQ.

Ma non è propriamente così. Via BoxOfficeMojo è facile individuare i 10 maggiori incassi d’America relativi a film considerati “a tematica LGBTQ”, per quanto alcuni dei quali non propriamente ed espressamente queer. Fuori dalla Top10 film come The Hours (41,675,994 dollari) e Love, Simon (40,826,341 dollari), A Wong Foo (36,474,193 dollari) e Milk di Gus Van Sant (31,841,299 dollari), Rent (29,077,547 dollari), Call Me by Your Name (18 milioni di dollari) e l’epocale Moonlight (27,854,932 dollari), primo titolo LGBTQ+ a vincere l’Oscar come miglior film.

E allora quali sono i 10 principali “incassi LGBT” del cinema americano? Scopriamoli insieme.