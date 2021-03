Prima settimana in “zona rossa” completa in (quasi) tutta Italia e palinsesto tv da spulciare, come facciamo puntualmente, alla ricerca di film LGBT (e non) da non perdere tra i canali generalisti.

E allora segnate quel che abbiamo trovato per voi, con Green Book, trionfatore agli Oscar del 2019, in prima tv su Rai1, senza dimenticare David Fincher, Tarantino, Ettore Scola e Pennywise!

Gli imperdibili film LGBT (e non) della settimana (15/22 marzo) sulla tv generalista