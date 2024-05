Gran Canaria: paradiso tutto da scoprire tra escursioni, diving e yoga sulla spiaggia

7 min. di lettura

Gran Canaria, terza isola più grande dell’arcipelago, è un eclettico microcosmo. A metà tra l’Africa e la Spagna, il panorama così diverso spazia da dune di sabbia a maestose montagne, per arrivare a incantevoli foreste e spiagge incontaminate.

Lungi dall’essere una semplice meta turistica tutta spiaggia e aperitivi, l’isola è diventata negli anni un polo di cultura, sport e avventura, con un’offerta variegata quasi quanto la sua frastagliata costa vulcanica.

Tra escursioni mozzafiato su pendii che regalano panorami di surreale bellezza, ricchi fondali marini tutti da esplorare e un clima mite che permette ogni sorta di attività all’aperto tutto l’anno, preparati a scoprire il lato più wild di una destinazione che ti inviterà a tornare ancora, e ancora…

Riserva della Biosfera: la natura spettacolare di Gran Canaria

Un affascinante mosaico di ambienti unici conferisce a Gran Canaria lo status di Riserva della Biosfera su più del 40% del suo territorio, riconoscimento che celebra e promuove la conservazione della sua eccezionale biodiversità, unica nel suo genere.

L’isola è infatti un vero parco tematico naturale, che custodisce una flora rara e magica tipica della Macaronesia, regione di cui fa parte. Questo “parco aperto” conserva un patrimonio di piante e fiori che si sono evoluti in maniera unica, fenomeno reso possibile grazie all’isolamento geografico e a un paesaggio particolarmente accidentato. Un esempio è la spiaggia di Güi Güi, area remota che incanta per la sua bellezza naturale.

La particolare conformazione geomorfologica dell’isola – di cui la Caldera di Tejeda, vasta depressione vulcanica al centro di Gran Canaria, ne è il perfetto esempio – ha creato una complessa rete di drenaggio delle acque pluviali, che scendono lungo i canyon fino al mare, in un paesaggio dominato dal Pico de Las Nieves, il punto più alto dell’isola a 1.949 metri di altitudine.

Le montagne di Gran Canaria favoriscono l’esistenza di una vasta gamma di microclimi e habitat. La zona nordoccidentale, in particolare, conserva intatti vasti boschi di pino canario, resistente al fuoco, mantenendo intatta la sua linfa vitale durante gli incendi e bruciando solo esternamente.

La costa rivela molteplici e vivaci contrasti. Da un ambiente costiero dominato da vegetazione arida a lussureggianti valli, fino a fondali marini segnati da colate vulcaniche a supporto di una biodiversità eccezionale, con specie come la tartaruga boba e diversi tipi di delfini, tra cui il tursiope e il grampo, che si riuniscono in spettacoli naturali di rara bellezza.

Escursioni a Gran Canaria

Pront* a riempirti gli occhi di meraviglia? Con una varietà di percorsi che attraversano zone desertiche, montagne, foreste lussureggianti e coste frastagliate, Gran Canaria offre un’esperienza unica per escursionisti di ogni livello: preparati a immergerti nei paesaggi mozzafiato e nella natura incontaminata che questa incantevole isola ha da offrire.

Passeggiata lungo la Playa de las Canteras

Parliamo di una delle spiagge più belle e vivaci di Las Palmas de Gran Canaria. Una passeggiata sul suo lungomare permette di godere della vista del mare cristallino da un lato e di tipici locali e negozietti dall’altro, con un percorso completamente pianeggiante che lo rende accessibile a tutt*.

Sentiero di La Charca de Maspalomas

Situato nella parte meridionale dell’isola, questo breve sentiero circonda la famosa laguna di Maspalomas, adiacente alle sue spettacolari dune di sabbia. È un’escursione leggera ottima per fare birdwatching e sorprendersi ad ogni angolo, grazie alla flora unica che circonda il percorso.

Cammino del Roque Nublo

La scalata verso l’imponente formazione rocciosa di Roque Nublo, uno dei simboli di Gran Canaria, ti porterà al cuore dell’isola. Il sentiero è moderatamente impegnativo, con alcune salite piuttosto ripide, ma è totalmente fattibile per chi ha un livello di resistenza nella media.

Sentiero si La Degollada de las Yeguas

Questo percorso offre una vista incredibile sulla valle e sulle montagne circostanti. Non è eccessivamente lungo, ma include alcuni tratti più ripidi, rendendolo un’ottima opzione per chi cerca una sfida moderata e non intende fare festa la sera!

Trekking al Pico de las Nieves

Arrampicarsi fino al punto più alto di Gran Canaria è un’avventura riservata solo agli escursionisti esperti. Il percorso è lungo e richiede buona resistenza, ma le viste panoramiche dalla cima sono semplicemente incomparabili.

Circuito di Güigüí

Questo è uno dei trekking più isolati e difficili dell’isola, con sentieri che serpentano attraverso terreni accidentati fino a raggiungere la spiaggia di Güigüi. È una vera prova di resistenza e abilità, con ricompense inestimabili in termini di paesaggi naturali e pace.

Immersioni nei fondali incontaminati di Gran Canaria

Gran Canaria è diventata negli anni un vero e proprio santuario per gli amanti del diving, con le sue innumerevoli opportunità di esplorazione sottomarina. L’isola affascina i subacquei non solo con la diversità e la ricchezza dei suoi ecosistemi marini, ma anche con i paesaggi mozzafiato dei suoi fondali.

Distribuite lungo tutta la costa, diverse scuole di subacquea offrono corsi per tutti i livelli e organizzano immersioni guidate con attrezzatura propria, permettendoti di esplorare le profondità marine a qualsiasi livello di preparazione. Metti in pausa il trambusto quotidiano e lasciati sedurre dalle profondità enigmatiche del suo mare, dove ogni tuffo rivela scenari sottomarini incantevoli e pieni di vita.

La vista di straordinari rilievi rocciosi, formatisi a seguito dell’attività vulcanica dell’isola, crea un panorama sottomarino di rara bellezza, abitato da una ricca varietà di specie marine: banchi di coloratissimi pesci tropicali, murene che si nascondono tra le crepe, e persino razze che planano elegantemente sul fondo sabbioso.

Inoltre, i relitti sommersi, testimoni silenziosi di un passato avvolto nel mistero, offrono rifugio a diverse forme di vita marina, e si presentano come emozionanti punti di immersione che aggiungono una punta di adrenalina all’avventura subacquea. L’acqua trasparente, che garantisce una visibilità eccellente, permette di apprezzare pienamente la vivacità e la diversità dell’ecosistema marino di Gran Canaria, rendendo ogni immersione un’esperienza indimenticabile.

Scuole di sub a Gran Canaria

Buceo Canarias

Tel.: (+34) 928 232 085 / (+34) 649 893 653

Web: www.buceocanarias.com

Las Palmas de Gran Canaria

El Azul Dive Center Gran Canaria

Tel.: (+34) 651 443 735

E-mail: info@elazuldivecenter.com

Web: www.elazuldivecenter.com

Las Palmas de Gran Canaria

Buceo Norte

Tel.: (+34) 628 107 479

Web: www.buceonorte.com

Sardina del Norte / Gáldar

Canary Islands Diving Institute

Tel.: (+34) 928 242 704 / (+34) 607 555 365

Las Palmas de Gran Canaria

Lavy sub

Tel.: (+34) 928 232 530 / (+34) 639 076 245

E-mail: lavysub@lavysub.com; Web: www.lavysub.com

Las Palmas de Gran Canaria

Mirafondos

Tel.: (+34) 699 308 576 / (+34) 928 490 867

Web: www.mirafondos.com

Las Palmas de Gran Canaria

Snorkeling Experience

Tel.: (+34) 659 745 216

E-mail: info@snorkelingexperience.com

Web: www.snorkelingexperience.com

Las Palmas de Gran Canaria

7mares Las Canteras

Tel.: (+34) 620 061 028 / (+34) 928 467 959

E-mail: 7mares@7mares.es; Web: www.7mares.es

Las Palmas de Gran Canaria

Blue Explorers

Tlf.: (+34) 928 575 695

E-mail: gc@blue-explorers.com; Web: www.blue-explorers.com

Taurito / Mogán

Buceo Pandora

Tel.: (+34) 928 189 609

E-mail: info@buceopandora.es; Web: www.buceopandora.es

Arinaga / Agüimes

Buceo Sur

Tlf.: (+34) 928 737 417

E-mail: buceosur.gc@gmail.com

Web: www.buceosur-gc.com

Agüimes

Canary Diving School

Tel.: (+34) 610 810 619

E-mail: info@canary-diving.com; Web: www.canary-diving.com

Playa Taurito / Mogán

Club Amigos del Atlántico

Tel.: (+34) 928 736 196 / (+34) 696 760 396

E-mail: info@diveacademy-grancanaria.com; Web: www.diveacademy-grancanaria.com

Arguineguín / Mogán

Davy Jones Diving

Tel.: (+34) 699 721 584

E-mail: webinfo@davyjonesdiving.com; Web: www.davyjonesdiving.com

Playa de Arinaga / Agüimes

Delphinus Diving School Gran Canaria

Tel.: (+34) 928 566 169 / (+34) 607 054 715

E-mail: info@delphinus.eu; Web: www.delphinus.eu

Taurito / Mogán

Dive Academy Gran Canaria

Tel.: (+34) 928 736 196 / (+34) 680 718 983

E-mail: info@diveacademy-grancanaria.com

Web: www.diveacademy-grancanaria.com

Arguineguín

Diving Center Sun-Sub

Tel.: (+34) 605 439 608

E-mail: webmaster@sunsub.com; Web: www.sunsub.com

Playa del Inglés / San Bartolomé de Tirajana

Gran Canaria Divers

Calle La Puntilla 3, Lokal

Tel.: (+34) 928 948 424 / (+34) 631 678 892

E-mail: info@grancanariadivers.com; Web: www.grancanariadivers.com

Mogán

Margullar

Tel.: (+34) 672 711 408

E-mail: info@margullardiving.com

Web: www.margullardiving.com

Agüimes

Nautico

Tel.: (+34) 928 778 168 / (+34) 603 164 885

E-mail: info@divingcenter-nautico.com; Web: www.divingcenter-nautico.com

San Agustín / San Bartolomé de Tirajana

Puerto Rico Diving Center

Tel.: (+34) 619 175 394

E-mail: info@prdiving.com

Web: www.prdiving.com

Puerto Rico

Scuba Sur Gran Canaria

Tel.: (+34) 654 890 213 / (+34) 928 150 105

Web: www.scubasur.net

Mogán

The Big Blue

Tel.: (+34) 722 714 960

Web: www.surfinggrancanaria.com

Playa del Inglés

Top Diving

Tel.: (+34) 603 280 979

Web: www.topdiving.net

Tauro / Mogán

Zeus Dive Center

Tel.: (+34) 928 736 998

E-mail: info@zeus-divecenter.com

Web: www.zeusdivecenter.com

Yoga a Gran Canaria

Dopo una giornata trascorsa tra escursioni avventurose, immersioni emozionanti e serate vivaci nel dinamico centro di Las Palmas de Gran Canaria, potresti trovare piacevole concederti un momento di completo relax. Quale attività più indicata se non lo yoga?

Gran Canaria è divenuta unna meta per gli appassionati di questa disciplina, ed offre un’ampia varietà di centri e professionisti specializzati. L’isola, con la sua natura mozzafiato e il clima mite, permette di svolgere attività all’aria aperta tutto l’anno, attirando un pubblico internazionale di turisti e nomadi digitali.

Libby Hargreaves, trasferitasi dalla frenetica Londra a Las Palmas de Gran Canaria, dirige Pure Yoga, uno spazio luminoso affacciato sull’Atlantico. Il suo centro è uno tra i molti che si affacciano sulle coste o si annidano nell’entroterra, offrendo un ritiro ideale per concentrarsi sul momento presente, come suggerisce lo yoga stesso. La sua offerta attira non solo i residenti ma anche un crescente numero di visitatori dal Nord Europa, attratti dalla possibilità di praticare yoga in un contesto così unico.

John e Christelle Donaghy, altra coppia di insegnanti alla guida di Om Yoga, osservano come la domanda di yoga sia cresciuta notevolmente. Irlandese lui e francese lei, conducono le loro lezioni multilingue sulla spiaggia di Las Canteras. Le loro sessioni di yoga sulla spiaggia hanno visto la partecipazione di fino a duecento persone, dimostrando il fascino irresistibile dello yoga accompagnato dal suono ipnotico e calmierante delle onde.

L’isola ospita regolarmente eventi speciali, come la visita del Maestro Vinay Kumar, che ha scelto per il 2024 nuovamente Gran Canaria come una meta di rilievo nella mappa dello yoga europeo.

Per l’occasione, sono disponibili su prenotazione diversi pacchetti che includono alloggio, lezioni, attività nella natura e vitto incluso con una varietà prodotti locali.

Praticare yoga sulla spiaggia di Gran Canaria significa concederti il lusso di rallentare, immergendoti in un’atmosfera onirica tra sogno e realtà; è l’essenza unica di una vacanza su quest’isola impareggiabile, un luogo che ti invita a vivere appieno il momento presente, abbracciando la natura circostante e riscoprendo te stess* in modi che non avresti mai pensato.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.