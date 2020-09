GF Vip 5, Iconize accusato di aver simulato l’aggressione omofoba. Lui: “Li denuncio” – VIDEO

Torniamo a parlare di Grande Fratello Vip 5. A destare l’attenzione del pubblico, questa volta, un racconto che ha dell’incredibile, ma che non vede direttamente coinvolto un concorrente del reality. A finire sotto i riflettori del Gf Vip 5, infatti, è Marco Ferrero, noto sui social come Iconize, ex fidanzato dell’inquilino Tommaso Zorzi, a cui la collega Dayane Mello avrebbe confessato una storia da brividi. Stando alle sue parole, Iconize avrebbe simulato una violenza omofoba, con tutta probabilità per ottenere hype sui social.

Fermi tutti! Dayane dice a Tommaso che Soleil le avrebbe confessato che Iconize avrebbe finto l’attacco omofobo??? ☕️ #hottea #GFVIP pic.twitter.com/4NPRPQi0JZ — Fancy Dog Lady (@Fancy_dog_lady) 24 settembre 2020

Dayane ed Iconize condividono una conoscenza: è Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e donne, amica dell’influencer di Biella e nel cast dell’ultima edizione di Pechino Express con la modella sudamericana. Proprio Soleil avrebbe rivelato a Dayane che Iconize avrebbe simulato un’aggressione omofoba, probabilmente per finire sui giornali e in tv. Nella registrazione della diretta, che sta girando sui social, sembra che Dayane annuisca al resoconto di Tommaso Zorzi del racconto appena fattogli. L’episodio risalirebbe allo scorso maggio: Marco Ferrero era apparso sui propri social con un occhio nero, denunciando di essere stato picchiato in strada per via del suo orientamento sessuale. Ascoltando le parole di Dayane, Marco sarebbe arrivato a sganciarsi un pugno da solo per visibilità.

Gf Vip, Iconize accusato di aver simulato una violenza omofoba: la sua replica

Un’accusa infamante in piena regola, se non sostenuta da prove concrete. Iconize, raggiunto da noi per ulteriori informazioni, ha rifiutato di commentare per “non mettersi allo stesso livello” di chi lo ha menzionato. Un no comment secco, ma che preannuncia la scelta di agire legalmente:

Non voglio replicare, farò direttamente una querela. Mi fa schifo tutto ciò, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere.



Dopo gli attacchi senza alcuna riserva a Platinette e Lorella Cuccarini, Tommaso Zorzi sarà protagonista della prossima puntata in prima serata del reality di Canale 5? La risposta domani, con il terzo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5.