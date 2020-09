GF Vip 5, Tommaso Zorzi spara a zero su Lorella Cuccarini e Platinette – VIDEO

Tommaso Zorzi spara a zero contro Lorella Cuccarini. #GFVIP pic.twitter.com/EWAlVsAvSm — LALLERO (@see_lallero) September 24, 2020

Dopo essersi reso protagonista degli outing di attori e modelli, Tommaso Zorzi cattura nuovamente l’attenzione al Grande Fratello Vip per essersi schierato duramente contro alcuni personaggi dello spettacolo. Chiacchierando in giardino con Francesco Oppini, Matilde Brandi e Stefania Orlando, l’influencer non si è risparmiato su Lorella Cuccarini e Platinette, per via di alcune loro celebri dichiarazioni ritenute controverse dalla comunità LGBTQ+.

A proposito di Lorella Cuccarini, Tommaso Zorzi ha rivelato, senza mezza toni e peli sulla lingua.

Ultimamente la Cuccarini non mi sta simpatica per niente. È una stron*a! Si è espressa contro i diritti gay 150.00 volte e non c’è un etero che abbia ballato “La notte vola” da quando è uscita. Va tutti i convegni come il Family Day. Ma stai zitta che è meglio, ma non puoi nel 2020 rompere i coglio*i. Heather Parisi l’aveva asfaltata, mi sembra una più intelligente. È cattolica? Anche io ho fatto religione a scuola, cosa vuol dire? A me dà fastidio questa gente che deve aprire bocca per dissiminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura.

Per chi si fosse perso qualche passaggio nel corso degli anni, le allusioni di Zorzi sono alla diatriba (ormai tutta social, niente tv) fra Lorella Cuccarini e la nemica amatissima Heather Parisi, che su Twitter ha spesso criticato alcune posizioni non proprio progressiste della collega. Ad ammorbidire i commenti di Zorzi, la coinquilina Stefania Orlando, che ha tenuto a specificare che Lorella Cuccarini ha sempre respinto le accuse di omofobia, seppur contraria al matrimonio egualitario.

Tommaso Zorzi contro Platinette al Grande Fratello Vip: “Non rappresenta nessuno, se non quattro checce di regime”

Parole ancora più forti e taglienti nei confronti di Platinette, contro cui Tommaso Zorzi si era già schierato su Instagram. La battaglia fra l’influencer e la drag-queen non pare sia mai cessata, complici le differenti vedute su alcune questioni cardine dei dibattiti della comunità rainbow: dalle adozioni alla legge contro l’omotransfobia a firma di Alessandro Zan:

A Platinette gliene ho dette di tutte, gliene continuerò a dire finché avrò fiato in corpo. Te ne approfitti delle battaglie che hanno fatto prima di te per permetterti di stare in tv a fare quello che fai. Poi dici che la legge contro l’omotransfobia è un vittimismo degli omosessuali, che sei contro il matrimonio e le adozioni.

Tommaso Zorzi ha poi menzionato i moti di Stonewall del 1969, da cui è partita quella rivoluzione che avrebbe permesso anche agli artisti LGBTQ+ di poter esprimere il proprio talento con maggiore libertà. “Non ho un mio amico gay che si sente rappresentato da Mauro Coruzzi. […] Nessuno si sente rappresentato, se non quattro checche di regime che si sentono protette. E allora diventano giochi politici”, ha sottolineato Zorzi, convinto che un compertamento simile da parte della drag queen può essere controproducente per le battaglie di uguaglianza.