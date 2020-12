GF Vip: è bacio fra Zorzi e Pretelli, Stefano Bettarini attacca: “Non si combatte così l’omofobia”

L’aria del Natale rende tutti più buoni, ma anche disinibiti. Sarà il clima delle feste, saranno i brindisi, ma qualche freno inibitore prende il controllo. Così, nel pomeriggio di Santo Stefano, è scattato il tanto atteso bacio fra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, due fra i protagonisti del Grande Fratello Vip.

Il bacio di Tommaso e Pierpaolo nella vasca #GFVIP pic.twitter.com/xzZwm0JZnd — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 26, 2020

“La prossima volta che suona l’allarme, mi tolgo il microfono, entro nella vasca e ti do un bacio bagnato”, ha detto l’influencer Tommaso Zorzi al coinquilino Pierpaolo Pretelli, mentre tutta la casa si intrattiene con il gioco della sirena. In cosa consiste? Quando parte il segnale, bisogna che due concorrenti si scambino un bacio lungo almeno 10 secondi.

La produzione del Grande Fratello Vip non si è di certo fatta sfuggire un’occasione simile, così dopo pochi minuti dall’annuncio, l’allarme squilla. Dopo essere stato insaponato da Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli è stato preso d’assalto da Tommaso Zorzi per un bacio di qualche secondo. L’angolo del bagno si è subito riempito di persone, tutte curiose di vedere in diretta il bacio fra i due. Un commento per tutti? Quello di Stefania Orlando che, vedendo la scena romanticissima, si è lasciata andare a un “è stato bellissimo“. Primo blocco assicurato, tra le risate dei concorrenti.

Grande Fratello Vip 5, Stefano Bettarini contro il programma dopo il bacio fra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli

A ridere poco è invece stato Stefano Bettarini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, squalificato per aver pronunciato una bestemmia. L’ex calciatore e showman ha infatti pubblicato su Instagram il video del bacio, insieme a quelli che altri concorrenti si sono scambiati nei mesi di permanenza nel programma.

Dura la critica al programma nel giorno del suo onomastico, soprattutto rivolto ai baci fra inquilini dello stesso sesso, come quello fra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. “Non si combatte così l’omofobia, il troppio stroppia”, con in sottofondo I Want To Break Free dei Queen, messaggio ripreso anche da Salvo Veneziano. Ecco il messaggio completo: