Grindr disabilita il “filtro etnico” per combattere il razzismo

Grindr ha annunciato che rimuoverà il suo filtro “etnico” per solidarietà al movimento Black Lives Matter, da giorni esploso dopo l’omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto.

“Non staremo in silenzio”, hanno scritto in un tweet. “Siamo solidali con il movimento #BlackLivesMatter e le centinaia di migliaia di persone queer di colore che accedono alla nostra app ogni giorno. Non staremo in silenzio e non saremo inattivi. Stiamo facendo donazioni al Marsha P. Johnson Institute e alla Black Lives Matter, e ti esortiamo a fare lo stesso, se puoi. Continueremo a combattere il razzismo su Grindr , sia attraverso il dialogo con la nostra comunità sia attraverso una politica di tolleranza zero nei confronti del razzismo e dei discorsi di odio sulla nostra piattaforma. Come parte di questo impegno, e in base al tuo feedback, abbiamo deciso di rimuovere il filtro ‘etnia’ sin dalla prossima versione”.

Il filtro, per chi non lo sapesse, consente a coloro che pagano per un abbonamento (o a tutti, quando è attiva una promozione) di filtrare i risultati della ricerca in base all’etnia che gli utenti hanno sul proprio profilo. Da anni questa opzione veniva aspramente criticata, perché definita razzista. Lo stesso Landen Zumwalt, ex capo comunicazione dell’app, aveva dichiarato: “Anche se credo che il filtro etnico promuova il comportamento razzista, altri gruppi di minoranze lo utilizzano perché vogliono trovare rapidamente altri membri della loro comunità di minoranza”.