Gus Kenworthy, l’olimpionico inglese confessa: “Prima di fare coming out pensai al suicidio”

29enne sciatore freestyle, argento ai Giochi olimpici invernali di Soči 2014 con la nazionale Usa ma dal 2019 nazionale britannico, Gus Kenworthy ha fatto coming out nel 2015, sui social, per poi diventare insieme ad Adam Rippon il primo atleta apertamente gay a partecipare alle Olimpiadi invernali per gli Stati Uniti d’America.

Diventato anche modello e attore a tempo perso grazie a Ryan Murphy e al suo American Horror Story, Gus ha confessato alla calciatrice USA Megan Rapinoe quanto sia stato difficile uscire allo scoperto.

È stato estenuante stare chiuso nell’armadio. Ho speso così tanto tempo ed energia per custodire quel segreto che penso di aver davvero messo a dura prova la mia salute mentale, ho lottato contro la depressione. Ci sono stati alcuni momenti della mia vita in cui ho pensato al suicidio. Penso che per gran parte della mia carriera, la mia salute mentale sia stata messa in secondo piano, sento come se mi fossi davvero compartimentalizzato. Quando ho fatto coming out è stata la cosa migliore che avrei mai potuto fare per la mia salute mentale. Pensavo che sarebbe stato un ostacolo per la mia carriera sportiva, ma è stato l’esatto opposto. L’anno successivo dopo il coming out è stata la mia migliore stagione fino ad oggi. Mi sentivo così libero, avevo tolto un enorme peso dalle spalle. Penso che la salute mentale sia così importante e sono così felice che sia qualcosa di cui si parla sempre più spesso, perché è così importante per tutti. È particolarmente importante per i bambini LGBTQ, in quanto corrono un rischio molto più elevato di autolesionismo, solo perché lottano per venire a patti con loro stessi, con il tasso di suicidio ancora più alto.

Nel 2018, in aperta critica contro le politiche omofobe portate avanti dell’amministrazione del presidente Donald Trump, Gus aveva disertato il ricevimento degli atleti olimpici alla Casa Bianca. Da fine 2019 nazionale inglese, nel febbraio del 2020 Kenworthy è diventando il primo sciatore freestyle a conquistare un oro in Coppa del Mondo per la Gran Bretagna nella specialità half pipe al Calgary Snow Rodeo in Canada.