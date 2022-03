Heartstopper, prime immagini ufficiali dalla nuova serie queer Netflix

3 minuti di lettura

La serie queer Netflix del 2022 ha un titolo e da oggi le prime attese immagini ufficiali. “Heartstopper“, adattamento live-action di una celebre graphic novel LGBT ideata da Alice Oseman e in Italia edita da Mondadori.

Nata come webtoon nel 2016 e successivamente diventata graphic novel, Heartstopper segue due studenti che casualmente, un bel giorno, si trovano seduti l’uno accanto all’altro. Diventano subito amici. Anzi di più. Charlie si innamora perdutamente di Nick anche se pensa di non avere alcuna possibilità. Ma l’amore è sempre sorprendente e anche Nick si scopre attratto da Charlie. Molto di più di quanto i due ragazzi potessero immaginare. Le piccole cose che Nick e Charlie vivono compongono qualcosa di grande, che parla a tutti noi di amore, amicizia, lealtà così come dei momenti difficili della vita.

La tensione emotiva tra i due giovani traspare magnificamente durante l’intero racconto, provocando un senso di gioia e apprensione per entrambi. “Quando abbiamo iniziato a sviluppare il progetto eravamo tutti d’accordo che in virtù della sua chiarezza di idee, la stessa Alice avrebbe dovuto adattare e scrivere gli episodi“, ha confessato Alexi Wheeler, Director, Kids & Family Content di Netflix. “Questa decisione ha dato i suoi frutti e siamo convinti che gli 8 episodi che abbiamo commissionato non solo soddisferanno le aspettative dei fan attuali, ma ne conquisteranno anche di nuovi. Alice ha solo 26 anni, ma la sua capacità di raccontare storie è straordinaria“.

Otto episodi sempre più imminenti, con Kit Connor e Joe Locke scelti tra 10.000 ragazzi per indossare gli abiti di Nick e Charlie. “Crediamo fermamente nella nostra ambizione di intrattenere il mondo e ciò significa produrre contenuti di ottima qualità per tutti i nostri spettatori“, ha proseguito Alexi Wheeler. “Vogliamo soprattutto creare storie sincere in cui il pubblico più giovane possa immedesimarsi, che trattano di argomenti della vita reale senza ignorare elementi della loro stessa esistenza. Questa è una storia che merita di essere raccontata. Più di qualsiasi altro contenuto a cui ho lavorato nella mia carriera, pensavo che non potevamo non produrre Heartstopper“.

Ad affiancare Alice alla regia troviamo Euros Lyn e il team di See-Saw Films. Le prime immagini della serie mostrano anche il resto del cast, composto da Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan, Rhea Norwood e Sebastian Croft. Heartstopper dovrebbe arrivare su Netflix tra la primavera e l’autunno del 2022.

