Heather Parisi, “a 16 anni mi diedero della lesbica e mi presero a pugni, sogno un mondo che includa”

“Sul piano dell’aggressione ai gay, l’Italia registra cifre assai più basse che altri paesi, in cui le comunità islamiche sono ben diffuse”, scrive Gervasoni. “Questo lo tengano a mente le associazioni Lgbt, sempre in prima linea per l’accoglienza. Per i vescovi, per i partiti della destra per il movimento del Family Day il ddl Zan colpisce “l’espressione di una legittima opinione …. e (crea) un clima intimidatorio nei confronti di chi ritiene che l’umanità sia divisa in maschi e femmine”.

“Ed è qui che sta l’errore”, ha risposto Heather Parisi. “Continuare a pensare che la condizione umana debba essere necessariamente fatta di “divisioni” e “differenze”. Sogno un mondo che includa invece di escludere. Mi vengono in mente le parole di Imagine: “Imagine all the people sharing all the world, You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one. I hope some day you’ll join us. And the world will be as one” . Ah, dimenticavo! Gli stessi che criticano il ddl Zan sono anche quelli che definiscono il brano di John Lennon un “inno marxista all’omologazione mondialista” (copyright Susanna Ceccardi & Giorgia Meloni)”.

Colpiti e affondati. Tutti.