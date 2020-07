Lorella Cuccarini mette like ad un tweet contrario al DDL Zan, la dura replica di Heather Parisi

Un’inamicizia ormai conclamata che non conoscerà probabilmente mai la parola fine. Heather Parisi ha replicato ad un’azione social di Lorella Cuccarini, che ha messo un ‘mi piace’ ad un articolo di Marco Gervasoni contrario al DDL Zan: “Quella legge che uccide le libertà”, si legge nel pezzo de IlGiornale che l’ex conduttrice de La Vita in Diretta ha segnato con il proprio ‘like’.

Un ‘mi piace’ passato tutt’altro che inosservato alla Parisi, che ha voluto rispondere prendendo le distanze dalla nemica (molto poco) amatissima Lorella, sempre più sovranista e distante da quella comunità LGBT che l’ha idolatrata per decenni.

In Italia non c’è una legge che punisca discriminazioni e violenze per orientamento sessuale genere e identità di genere LGBTQ. Il DDL Zan colma questa lacuna. Spacciarlo per una legge che uccide la libertà, è negare che l’Amore, qualunque Amore, minaccia solo chi non lo capisce.