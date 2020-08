Hulkling e Wiccan, nozze gay nell’ultimo numero del fumetto Marvel

L’ultimo numero di Empyre ha regalato ai fan LGBTQ + della Marvel un altro matrimonio egualitario. A sposarsi, questa volta, Hulkling e Wiccan. Il primo, il cui vero nome è Dorrek VIII, è un personaggio creato da Allan Heinberg e Jim Cheung nel 2005, pubblicato dalla Marvel Comics, e rientra tra i Giovani Vendicatori. Sulla Terra si fa chiamare Teddy Altman. Il secondo, il cui vero nome è William Maximoff, è stato creato dagli stessi autori nel 2004 ed è a sua volta tra i fondatori dei Giovani Vendicatori.

In realtà già si sapeva che la coppia si fosse sposata, ma le nozze sono diventate realtà su carta sono nell’ultimo numero, grazie ad un flashback di Wiccan che ricorda il matrimonio con l’amato Hulkling.

Lo scorso anno, come dimenticarlo, il più importante quotidiano brasiliano, Folha de São Paulo, pubblicò l’immagine di un bacio della coppia in prima pagina, come segno di protesta per l’omofobia di un sindaco, che chiese addirittura la censura del fumetto per quel semplice bacio.

Al Ewing, autore di Empyre, ha così parlato delle ultime nozze gay Marvel: “Amo molto Hulkling e Wiccan, sia individualmente che come coppia. Quindi è una bella sensazione essere in grado di offrire questo tipo di “finale shock” per i lettori, che mi auguro sollevi lo spirito dei fan, piuttosto che abbatterlo”.