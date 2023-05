I film LGBTQIA+ della settimana 29 maggio/4 giugno tra tv generalista e streaming

0:00 Ascolta l'articolo 5 min. di lettura Scuro Chiaro

Ultima domenica di maggio e palinsesto generalista assai avaro di film a tematica LGBTQIA+, ma non per questo mancheremo il nostro appuntamento settimanale con i nostri consigli cinematografici queer.

Nella speranza che giugno, Pride Month, possa essere più benevolo anche sul fronte generalista, questa settimana ci affidiamo interamente alle piattaforme streaming, dando così forma ad una nostra guida tv. Vedere per credere.

Lunedì 29 maggio, Nata Femmena – Raiplay

Docufilm del 2018 diretto da Pasquale Formicola e Elisabetta Rasicci, Nata Femmena indaga la trasformazione del “femminiello” napoletano, sdoppiatosi attualmente nella figura globalizzata della donna transgender e della drag queen. Una figura che, nella Napoli bersagliata dai media e trasformata in una moderna Gomorra, sopravvive al passare dei secoli. Attraverso gli occhi di due personaggi viene raccontato come oggi la città affronta il tema dell’accettazione nei confronti della comunità LGBT.

Martedì 30 maggio, Howard – La vita, le parole – Disney+

Diretto da Don Hahn (La Bella e la Bestia), Howard: la vita, le parole è la storia mai raccontata di Howard Ashman, il brillante paroliere dietro a classici Disney come Aladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e creatore di musical tra cui La piccola bottega degli orrori. Con materiale d’archivio mai visto prima, filmati e fotografie personali, nonché interviste con gli amici e la famiglia di Howard, il film getta uno sguardo intimo sulla vita della leggenda Disney, sulla sua sensibilità creativa e su tutto il processo dietro la sua musica. Dall’infanzia a Baltimora fino agli anni formativi a New York e la sua morte prematura a causa dell’AIDS, Howard: la vita, le parole approfondisce il viaggio che lo ha portato a diventare il paroliere dietro alcuni dei film classici per famiglie più amati e conosciuti al mondo.

Mercoledì 31 maggio, Circus of Books – Netflix

Libreria a gestione familiare, il Circus of Books di Los Angeles è stata per decenni punto di riferimento della comunità gay della città. Specializzato nella vendita di materiale pornografico gay per adulti, il Circus of Books era un ritrovo sicuro per chi non poteva vivere al 100% il proprio orientamento ed identità di genere. La figlia di Karen e Berry Mason, una coppia di ebrei che per oltre 30 anni ha portato avanti il negozio, ripercorre la storia di questo negozio in questo documentario che trasuda attivismo.

Giovedì 1 giugno, Tomboy – Prime Video

Capolavoro di Céline Sciamma, Tomboy ha come pratogonista Laure, bambinə di 10 anni appena arrivata in un nuovo quartiere di Parigi con i genitori e la sorella più piccola, Jeanne. Un po’ per gioco, un po’ per realizzare un sogno segreto, Laure decide di presentarsi ai nuovi amici come fosse un maschio, Mickaël. Il modo in cui si veste e si pettina, l’impeto con cui si azzuffa e gioca a calcio, non sembrano lasciar dubbi sulla sua identità e Mickaël è accettato nella comitiva. L’inizio della scuola però è dietro l’angolo e il gioco dei travestimenti si complica, tanto più che i genitori sono all’oscuro di tutto e Laure/Mickaël ha stretto un legame speciale con la coetanea Lisa.

Teddy Award a Berlino 2011, nonché miglior film al Torino Gay & Lesbian Film Festival.

Venerdì 2 giugno, Le Favolose – Mubi

Visto a Venezia nel 2022, Le Favolose di Roberta Torre sbarca da oggi su Mubi, dando visibilità alla comunità T italiana. Succede spesso che in morte le persone transessuali vengano private della loro identità. Sette amiche trans si ritrovano per rievocare la loro amica di una vita Antonia, sepolta dalla famiglia vestita da uomo. Tra realtà e finzione, un docufilm con protagoniste Porpora Marcasciano, Nicole De Leo, Sofia Mehiel, Veet Sandeh, Mizia Ciulini, Massimina Lizzeri, Antonia Iaia, Mina Serrano e Patrizia Piccinini.

Sabato 3 giugno, Mayor Pete – Prime Video

Diretto da Jesse Moss e co-scritto da Moss, Amanda McBaine e Jeff Gilbert, il docufilm racconta la travolgente ascesa politica di Pete Buttigieg, da sindaco di una piccola città dell’Indiana a storico candidato presidenziale, fino a diventare il primo membro gay di un Governo USA. Un progetto che dà spazio anche, se non soprattutto, il Pete privato, mostrando l’intimità con suo marito Chasten, sposato nel 2018 dopo averlo conosciuto su un’app di dating.

Domenica 4 giugno, Il ballo dei 41 – Netflix

Film di David Pablos con Alfonso Herrera, Emiliano Zurita, Mabel Cadena e Fernando Becerril, Il ballo dei 41 nasce da fatti realmente accaduti oltre 120 anni fa. Il 18 novembre del 1901, la polizia messicana effettuò un raid illegale in una una casa privata di Città del Messico, in Calle de la Paz, dove trovarono 41 uomini, 19 dei quali vestiti con abiti femminili. Nomi famosi, importanti. Fu uno scandalo. La stampa dell’epoca ci andò a nozze, con prime pagine che titolavano “il ballo dei 41 finocchi“. Voci mai confermate parlavano di un 42esimo partecipante, ovvero Ignacio de la Torre, genero di Porfirio Díaz (all’epoca presidente in carica del Messico), al quale sarebbe stato permesso di scappare. I 41 vennero condannati e umiliati pubblicamente. Quel raid fu un punto di partenza, perché da quel momento aumentarono a dismisura le incursioni della polizia contro gli omosessuali, spesso spediti in galera nel carcere delle Isole Marías. Non a caso, da allora nella cultura popolare messicana i numeri 41 e 42 sono utilizzati per indicare l’omosessualità: il 41 per quella attiva e il 42 per quella passiva.

Il film Netflix ricostruisce proprio quegli accadimenti, con Ignacio de la Torre marito della figlia del presidente messicano. Ma Ignacio conduce una doppia vita, avendo perso la testa per Evaristo. Segreti che vengono a galla proprio la notte del 18 novembre 1901, con il raid della polizia passato alla storia come “il ballo dei 41”.

