Howard Ashman, su Disney+ il doc che celebra il genio autore dei testi del rinascimento animato Disney

Diretto da Don Hahn (La Bella e la Bestia), Howard: la vita, le parole è la storia mai raccontata di Howard Ashman, il brillante paroliere dietro a classici Disney come Aladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e creatore di musical tra cui La piccola bottega degli orrori.

Da ieri su Disney Plus, Howard spazia tra materiale d’archivio mai visti prima, filmati e fotografie personali, nonché interviste con amici e familiari. Il film getta uno sguardo intimo sulla vita della leggenda Disney, sulla sua sensibilità creativa e su tutto il processo dietro la sua musica. Dall’infanzia a Baltimora fino agli anni formativi a New York e la sua morte prematura a causa dell’AIDS, Howard: la vita, le parole approfondisce il viaggio che lo ha portato a diventare il paroliere dietro alcuni dei film classici per famiglie più amati e conosciuti al mondo.

Nel 1979 il primo incontro con Alan Menken, storico e leggendario. Howard scriveva i testi, Menken le musiche. Insieme hanno vinto 2 Grammy Awards, 2 Golden Globe e 2 Premi Oscar, tutti per le due canzoni Under the Sea, da La sirenetta (1989), e Beauty and the Beast, da La bella e la bestia (1991). Due giorni dopo aver ricevuto il primo Oscar, Ashman confidò a Menken di avere l’AIDS. Gay dichiarato, morì il 14 marzo 1991 per complicazioni dovute alla malattia, a New York. La sua lapide recita: “Oh that he had one more song to sing, one more song”.