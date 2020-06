Ian Bishop, “Non ho mai raggiunto la Nazionale per quelle ridicole voci che fossi gay”

View this post on Instagram

👉 "Desde os quatro anos que já sabia que ia ser futebolista. Nem me lembro se jogava com o pé esquerdo ou com o pé direito. Era o jogador mais lento que vocês já viram, então tinha de compensar isso com o cérebro. Jogava no meio-campo, mas, na verdade, eu fui um número 10 ainda antes do número 10 estar na moda" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✍️ Ian Bishop, ex-jogador do West Ham entre 1989 e 1998