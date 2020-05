Iconize denuncia un’altra notte di omofobia a Milano: insulti e amica trans presa a sediate

È successo nuovamente, dopo l’aggressione di appena due settimane fa. Marco Ferrero, in arte Iconize, ha raccontato su Instagram quanto accaduto ieri notte, in un bar di Milano. In compagnia di un’amica transgender, un po’ alticci e allegri, i due sono stati insultati da un uomo seduto al tavolo accanto.

“Usando sempre quella parola che mi fa venire i brividi, “fr*cio”, io però basta non ci sto più a fare il carino con chi mi insulta e va anche detto che ha insultato la mia amica (che ha fatto anni e anni di operazioni e percorso sia mentale che fisico per riuscire a cambiare il suo sesso)“, scrive Iconize, che ha replicato agli insulti, con la situazione che è presto precipitata.

Ho preso la tonica, la bottiglietta, e gliel’ho tirata in faccia, dritta in fronte. So che è sbagliato reagire così ma sono porco giuda stufo. Questo ragazzo (palesemente un povero cogli*one la cui unica aspirazione di vita è andare ad insultare i gay nei bar dove puoi sentirti etero davanti ai tuoi amici e poi tornare a casa a succhiare le zucchine) si è alzato, ha preso la sedia e ha beccato la mia amica in faccia! Con una sedia di metallo. Ma ce la fai? Ma cosa dobbiamo fare ancora per cadere più in basso di così? Invece che andare al Next di Porta Romana (il bar in questione) vattene in galera, schifoso.

A detta di Marco, poi, il buttafuori che è intervenuto per dividerli “non l’ha manco mandato via”. “Davvero io e la mia amica non possiamo bere cocktail insieme senza essere noi stessi/e e senza essere giudicati?”, si è infine domandato l’influencer, che ha poi pubblicato un breve frame da un video notturno in cui si vede l’amica Federica Bazzacco in lacrime, ad aggressione avvenuta