Il calciatore Billy Gilmour insultato con l’appellativo di ‘marchetta’

2 minuti di lettura

Il club di calcio inglese del Liverpool ha condannato come “offensivi e inappropriati” gli insulti subiti dal calciatore scozzese Billy Gilmour durante il match di Premier League di sabato 14 Agosto tra Liverpool e Norwich City. Il centrocampista scozzese, che con la maglia della propria nazionale aveva lasciato incantata mezza Europa durante gli ultimi Campionati Europei vinti dall’Italia, si è visto coperto di epiteti omofobici. I membri del pubblico hanno iniziato a gridare “Chelsea rent boy” (equivalente di “marchetta”) al ragazzo, adocchiato come baby star in ascesa, già amata e vezzeggiata da stilisti, star system e media, atteggiamento che da sempre infastidisce gli anfratti più tossici della mascolinità da curva calcistica.

Billy Gilmour con la maglia del Norwich. In alto, in copertina, Billy in una foto di Alasdair McLellan per Burberry.

Tuttavia i grandi club di calcio – non tutti – fanno dell’inclusione e dell’attenzione alle minoranze un mantra di comunicazione e di azione (Leggi Chelsea, Barcellona e Juventus mettono l’arcobaleno nel logo > )-

E infatti. In difesa del ventenne scozzese è giunta rapida la condanna del Liverpool. I primi a sottolineare la gravità degli insulti sono stati gli iscritti a Kop Outs!, gruppo di fan LGBT del club: “Grande risultato oggi rovinato dal coro omofobico di alcuni nostri compagni tifosi che hanno preso di mira Billy”. Immediato il rilancio ufficiale del Liverpool F.C., che in un comunicato via Twitter ha bollato il fatto come inaccettabile: “Esortiamo i tifosi a ricordare i valori di inclusione del nostro club“. Al Liverpool ha fatto da eco il gruppo di tifosi LGBT del Chelsea Pride, affiliato al club del Chelsea, che è proprietaria del cartellino di Billy, che ora è in prestito al Norwich, ma che al vivaio del Chelsea – e dunque alla sua adolescenza a Londra – deve molto delle proprie attuali fortune e consapevolezze. “Continueremo a lavorare con i club – hanno twittato i tifosi LGBT+ del Chelsea – affinché omofobia, bifobia e transfobia vengano espulse dal calcio“.

Billy Gilmour con la maglia della Scozia ai recenti Campionati Europei 2020.

Nato a Irvine, in Scozia, l’11 Giugno 2001, cresciuto calcisticamente nelle file dei Rangers, a 15 anni Billy si trasferisce a Londra alla corte di uno dei più prestigiosi club inglesi, il Chelsea. Recenti rumors vorrebbero la Juventus interessata al giovane talento scozzese, che non avrebbe apprezzato la decisione del Chelsea di “parcheggiarlo” per una stagione nelle fila di un club certamente minore come il Norwich, e che – sempre secondo i rumors del calciomercato agostano – starebbe valutando la corte della Vecchia Signora.