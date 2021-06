Juventus, Chelsea e Barcellona, un logo rainbow per dire basta all’omofobia nel calcio

< 1 minuto di lettura

https://twitter.com/juventusfcen/status/1407368341627584512

Dopo la decisione UEFA di non colorare di rainbow lo stadio di Monaco di Baviera prima della partita Germania – Ungheria, come segno di protesta per la legge omofoba ungherese appena approvata, Juventus, Chelsea e Barcellona hanno cambiato i rispettivi loghi social, inondandoli con l’arcobaleno.

La J bianconera si è così fatta rainbow, con la frase “tutti amano il calcio” ad abbracciare l’iniziativa, accompagnata dall’hashtag “Le differenze fanno la differenza“. Anche Barcellona e Chelsea hanno fatto altrettanto, sposando di fatto la lotta contro l’omofobia nello sport. Tempistica tutt’altro che casuale, perché i loghi arcobaleno hanno fatto la loro comparsa poche ore dopo il ‘niet’ Uefa, che ha considerato la proposta dell’Allianz Arena arcobaleno come un gesto ‘politico’.

Tifosi divisi, soprattutto in Italia, con decine di commenti inqualificabili apparsi sull’account Twitter della Juventus, presto inondati da chi si è detto favorevole all’iniziativa.