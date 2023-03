Il lottatore Jeff Molina costretto al coming out dopo la diffiusione di un video intimo: “Sono bisessuale”

0:00 Ascolta l'articolo

25enne fighter che gareggia nella divisione pesi mosca dell’Ultimate Fighting Championship, Jeff Molina ha fatto coming out nel weekend, via social, perché costretto a farlo dopo la diffusione di un video porno che lo ritrae insieme ad un altro uomo. “Questo fa fottutamente schifo”, ha esordito Jeff, per poi dichiararsi bisessuale.

“Non è la maniera in cui avrei voluto farlo sapere, ma evidentemente qualcuno mi ha voluto togliere la possibilità di dichiararlo quando sarei stato pronto”. “Ho sempre cercato di tenere la mia vita privata lontana dai social“, ha proseguito Molina. “Per tutta la vita sono uscito con ragazze e ho represso le altre pulsioni provate nel corso della mia carriera, come lottatore alla high school e al college e anche quando si è realizzato il mio sogno di entrare in Ufc. Sono sempre stato un tipo mascolino e con un senso dell’umorismo cameratesco, e il pensiero che amici e compagni di squadra potessero guardarmi e trattarmi in modo diverso era qualcosa che non riuscivo a capire“.

Il lottatore ha sottolineato come “in questo sport la maggior parte dei tifosi sono degli stron*i omofobi, perciò pensavo di non volerlo fare durante la mia carriera. Volevo essere noto per quello che so fare e a cui ho dedicato 11 anni della mia vita, e non come ‘il fighter bisessuale dell’Ufc’, che poi tutti tradurrebbero come ‘il fighter gay dell’Ufc’”.

La scorsa estate Molina fece clamore tra gli appassionati di UFC perché salì sul ring indossando dei pantaloncini rainbow durante la sfida contro il kazako Zhalgas Zumakulov, a sostegno della comunità LGBTQIA+. Dinanzi alle critiche, Jeff rispose con forza: “Sosterrò qualsiasi comunità oppressa e ostracizzata, pensavo che nel 2022 le persone fossero più aperte ma mi sbagliavo evidentemente“. Pochi mesi dopo il coming out “forzato”.

Tantissimi tifosi si sono stretti attorno a Molina, congratulandosi con lui sui social. Chris Curtis, 35enne collega, ha scritto: “Alle persone vere non importa amico. Sii felice con te stesso e il resto andrà a posto. Sono contento che tu sia riuscito finalmente a toglierti questo peso dal petto. Fanculo gli odiatori.”

Molina è così diventato il primo fighter maschio apertamente LGBTQ+ dell’Ultimate Fighting Championship.

