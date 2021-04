Il Punto Z: dove e quando vedere il nuovo programma di Tommaso Zorzi – il promo tv, video

2 minuti di lettura

Tommaso Zorzi è ovunque. Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, durato sei mesi, l’influencer è stato spalmato da Mediaset ad ogni ora del giorno e della notte. In poche settimane l’abbiamo visto a Verissimo, Le Iene, opinionista dell’Isola dei Famosi, ospite fisso del nuovo Maurizio Costanzo Show e ora, da domani, mercoledì 7 aprile ore 20:45 su Mediaset Play, protagonista di un format tutto suo.

Il Punto Z è il titolo dell’one man show che prenderà vita sul web, con Maurizio Costanzo primo super ospite da intervistare insieme a Giulia Salemi. Quest’ultima si sottoporrà alle domande del conduttore, commenterà con lui un tweet positivo e un tweet negativo che la riguardano e scriverà un pensiero che preferisce non rivelare a voce nella Tommy Card, il cui contenuto sarà reso noto alla fine della puntata. Poi Zorzi commenterà a modo suo i 10 dieci contenuti social (tweet, gif, meme, etc…) più simpatici e ironici della settimana sull’Isola dei Famosi. E ancora, il gioco: in ogni puntata un ospite vip a sorpresa dovrà indovinare il numero esatto di piselli contenuti in un barattolo (riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da Raffaella Carrà a “Pronto, Raffaella?”). Delicatissimo e appena accennato il doppio senso dei piselli. La sigla scelta “Sugli Sugli Bane Bane” vedrà coinvolti i volti femminili della conduttrice Ilary Blasi e delle due opinionisti Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Da giovedì 8 aprile, poi, Zorzi raddoppia l’impegno. Commenterà la striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 18.20 dando il suo punto di vista sulle vicende dei naufraghi in Honduras.

Un talk in diretta, questo “Il Punto Z”, utile anche per far fare le ‘ossa’ al giovane Zorzi, lanciatissimo in quel di Mediaset, con Gabriele Parpiglia autore/socio e un potenziale nuovo programma, ma in questo caso in onda su uno dei 3 canali principali del Biscione, da conquistare tra autunno e inverno.