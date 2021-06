Immanuel Casto annuncia il comeback: il nuovo singolo “D!CK PIC” dal 18 giugno

< 1 minuto di lettura

A sei anni esatti dalla pubblicazione del videoclip di Deepthroat Revolution, primo estratto del disco The P!nk Album, Immanuel Casto torna a regalarsi ai propri fan il prossimo 18 giugno. Negli scorsi minuti, infatti, il cantautore ha annunciato l’uscita imminente della sua ultima fatica musicale. Il titolo? Evocativo, nella traduzione del Casto Divo: D!CK PIC. Con quel punto esclamativo al posto della “i”che ci ricorda la sua vecchia era musicale.

“Finalmente torno a casa. Torno alla musica. Torno da voi. D!CK PIC – il mio nuovo singolo, in uscita il 18 giugno”, l’annuncio su Instagram, dove è stato pubblicato il link per il presave nelle Stories. Negli ultimi, infatti, l’attività da game designer e gli altri progetti lavorativi non gli hanno permesso di pubblicare con costanza nuovi singoli e brani. L’ultima raccolta, L’età del consenso, risale al 2019 e conteneva tra i successi due inediti, Piromane e Goodbye Milano.

Già nello scorso febbraio Immanuel Casto aveva rivelato di essere in studio di registrazione per lavorare al suo nuovo progetto discografico. “Non resisto più. Ho tantissimo materiale inedito e tanta voglia di condividerlo”, rivelò lo scorso inverno, a sei anni dalla pubblicazione di The P!nk Album. Nessuna informazione sullo stile del brano, che dall’anteprima audio sembra riprendere le sonorità elettroniche che contraddistinguono lo stile del cantautore lombardo. Tutto tace anche sull’uscita del videoclip che potrebbe accompagnare D!CK PIC e sulla pubblicazione effettiva dell’album, di cui il brano potrebbe essere l’apripista. Il Divo è tornato.

https://www.instagram.com/p/CP_FlBaKLEV/