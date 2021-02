Immanuel Casto in studio di registrazione, arriva il nuovo disco

< 1 minuto di lettura

Il principe del Porn Groove è finalmente pronto a tornare in radio. Immanuel Casto è ufficialmente entrato in studio di registrazione, come rivelato sui social, a sei anni da “The Pink Album“, suo terzo e ultimo disco di inediti, e a tre dalla raccolta “L’età del consenso“.

“In questi anni mi sono dedicato con passione a nuovi ambiti, ma la musica resta l’inizio di tutto il mio percorso“, ha scritto sui social Immanuel, dal 1º novembre 2019 presidente dell’associazione Mensa Italia e nostra “penna” per la sua straordinaria Posta. “Una pausa dopo la raccolta “L’età del Consenso” era prevista, ma non così lunga“, ha proseguito Casto. “La pandemia ha avuto un impatto disastroso sul mondo dell’intrattenimento dal vivo, e – come saprete – i concerti sono il vero ritorno per un artista. Però non resisto più. Ho tantissimo materiale inedito e tanta voglia di condividerlo“.

Esattamente 10 anni fa il disco d’esordio di Immanuel, Adult Music, trainato da hit come Crash (feat. Romina Falconi), Killer Star ed Escort 25. Nel 2013 il bis con Freak & Chic, seguito nel 2015 da The Pink Album, anticipato dai singoli Deepthroat Revolution e Da grande sarai fr**io.

Ora, dopo lunga attesa, il Casto Divo prepara l’atteso ritorno.