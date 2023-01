Inghilterra e Galles, il primo storico censimento quantifica la popolazione LGBTQI+

0:00 Ascolta l'articolo

Nel 2020, l’Office for National Statistics (ONS) ha annunciato che avrebbe posto domande riguardanti l’identità di genere e l’orientamento sessuale nel censimento inglese del 2021. Ed ora sono arrivati i primi, storici dati ufficiali.

“Senza dati solidi sulla dimensione della popolazione LGBT a livello nazionale e locale, i politici operano nel vuoto, ignari dell’entità e della natura dello svantaggio che le persone LGBT possono subire in termini di risultati educativi, occupazione e alloggi”, ha spiegato a The Observer Iain Bell, vice statistico nazionale dell’ONS.

Il 6 gennaio (venerdì), l’ONS ha finalmente rilasciato i dati ufficiali del primo censimento legato anche alla comunità LGBTQI+. Secondo il rapporto, 1,5 milioni di persone di età pari o superiore a 16 anni (3,2%) si sono identificate come gay, lesbiche o bisessuali, mentre 43,4 milioni di persone (89,5%) si sono identificate come eterosessuali.

748.000 persone (1,5%) si sono descritte come gay o lesbiche, 624.000 (1,3%) identificate come bisessuali e 165.000 (0,3%) hanno selezionato “altro orientamento sessuale”, che includeva le identità pansessuale, asessuale e queer. Mentre un gran numero di persone ha esplicitato il proprio orientamento sessuale, 3,6 milioni di persone (7,5%) non hanno risposto alla domanda.

Il censimento ha chiesto inoltre alle persone se il genere con cui si identificavano fosse lo stesso del loro sesso registrato alla nascita, il che ha portato il 94,0% della popolazione di età pari o superiore a 16 anni a rispondere “sì” e lo 0,5% a “no”. 2,9 milioni di persone (0,6%) si sono invece astenute dal rispondere alla domanda basata sul genere.

Il rapporto ha anche rivelato che 48.000 (0,2%) persone si sono identificate come uomini trans, 48.000 (0,10%) come donne trans, 30.000 (0,006%) come non binari e 18.000 (0,04%) identificati come una diversa identità di genere.

Per quanto riguarda la regione con il maggior numero di persone LGBTQ+, Londra ha conquistato il primo posto con il 4,3% delle persone che si identificano con un orientamento LGB+ e lo 0,91% delle persone che affermano che la loro identità di genere differisce dal loro sesso alla nascita.

La direttrice dell’Office for National Statistics (ONS), Jen Woolford ha dichiarato: “Disporre di queste prime stime del censimento sulla popolazione [di Inghilterra e Galles] in relazione all’identità di genere, nonché all’orientamento sessuale a livello locale, è fondamentale. Questa è solo la prima istantanea. Nell’analisi futura esploreremo l’orientamento sessuale e l’identità di genere in base a variabili demografiche chiave, come età e sesso, nonché occupazione, salute, istruzione ed etnia, tra gli altri“.

Matthew Belfield, portavoce della LGBT Foundation di Manchester, ha dichiarato: “Manchester è un punto fermo per la comunità LGBTQ+, ma altre comunità non sono così fortunate”. “Ponendo questo tipo di domande a livello nazionale, significa che le risorse saranno assegnate nel modo corretto, che le loro comunità avranno i loro bisogni affrontati”.

