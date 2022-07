Intervista col Vampiro, trionfo queer nel primo trailer della serie AMC

2 min. di lettura

Deceduta lo scorso anno, Anne Rice è stata la madre dei vampiri queer, fascinosi, segnati da un omoerotismo tutt’altro che secondario. Intervista col vampiro, primo romanzo delle Cronache dei vampiri all’epoca dell’uscita stroncato dalla critica ma rapidamente divenuto un best seller, prima di diventare film di culto nel 1994 con Neil Jordan alla regia, Brad Pitt e Tom Cruise protagonisti, è in tal senso l’apripista di un genere che nel tempo ha preso piede anche altrove, e che ora riprenderà forma sul piccolo schermo.

Il 2 ottobre arriverà su AMC la serie tratta da Intervista col Vampiro, con il primo trailer diffuso nel weekend che ha confermato il marchio omoerotico firmato Anne Rice, con tanto di scena di sesso tra vampiri. Nel film del 1994 Brad Pitt, Antonio Banderas e Tom Cruise giocavano al gatto e al topo, senza mai cedere ad esplicitazioni di alcun tipo. Quasi 30 anni dopo, fortunatamente, AMC è rimasta più fedele al romanzo originale, con Jacob Anderson, indimenticato Grey Worm di Game Of Thrones, nei panni di Louie. Negli abiti di Lestat troviamo invece Sam Reid, con Bailey Bass nei panni della giovane vampira Claudia, nella pellicola di Neil Jordan interpretata da una giovanissima Kirsten Dunst.

Rolin Jones, showrunner di questo adattamento tv, ha confermato che il nuovo Intervista col vampiro sarà a tinte queer. “È una storia d’amore aggressiva e bellissima tra due persone. Questo è tutto”. Celebre la trama.

Una stanza buia. Un registratore acceso. Un giornalista. E un vampiro. Da quasi due secoli, ormai, Louis de Pointe du Lac non è più un uomo: è una creatura della notte, e ha tutta la notte a disposizione per convincere Daniel, il giornalista, che la storia che gli sta raccontando è vera. Così come è vero il suo volto, tanto pallido ed esangue da sembrare trasparente, di una bellezza soprannaturale e per sempre cristallizzata. Louis racconta di come abbia ricevuto il dono (o forse la maledizione?) della vita eterna proprio quando non desiderava altro che la morte. È il 1791, è un’altra New Orleans, e Louis, in seguito al suicidio dell’amatissimo fratello, vorrebbe soltanto seguirne il destino. Ma la seduzione del dono oscuro è potente, specialmente se ha i modi, la voce e l’aspetto di Lestat. Sensuale e affascinante, crudele e allo stesso tempo capace di profonda commozione, Lestat ha bisogno di Louis tanto quanto Louis ha bisogno di lui. Quando infine, dopo anni di scorribande notturne, Louis sta per decidersi ad abbandonare Lestat, questi gli fa il regalo più grande: Claudia. Una bambina di appena cinque anni, in fin di vita, che solo il dono oscuro può salvare. L’unico peccato che il sacrilego e irriverente Lestat non si può permettere: creare una vampira di soli cinque anni. Una vampira bambina, che non crescerà mai. E sarà l’inizio della fine.

