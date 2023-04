0:00 Ascolta l'articolo

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 e come da tradizione anche quest’anno iniziano a susseguirsi una serie di indiscrezioni sul cast che lascerà l’Italia per trovare fortuna in Honduras, e vivere un’esperienza indimenticabile! Chi saranno i vipponi pronti a mettersi in gioco e a sfidare la natura? Proviamo a scoprirlo insieme…

Intanto, ciò che è certo è che anche quest’anno alla conduzione del reality show più avventuroso della televisione italiana troveremo la confermatissima Ilary Blasi che, con il suo modo di essere tranchant riesce ogni anno a confermare tutto l’affetto che il pubblico prova nei suoi confronti.

Un amore già confermato, tra l’altro, subito dopo la messa in onda del primo promo ufficiale della trasmissione nel quale possiamo vedere proprio la conduttrice romana intenta a dare una serie di suggerimenti ai prossimi naufraghi, con dei veri e propri tutorial, salvo fallire miseramente in ogni attività.

Parziale conferma anche per gli opinionisti: secondo alcune indiscrezioni sulle due poltroncine roventi dello Studio 20 di Cologno Monzese potremo vedere l’inarrestabile Vladimir Luxuria con la sua lingua biforcuta e il novellino, per lo meno in questa veste, Enrico Papi, rimasto vergine di suoi programmi di prima serata e pronto a mettersi in gioco in questo ruolo inedito.

Isola dei Famosi 2023: i primi nomi dei naufraghi

Ma torniamo ai presunti naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2023: chi potremo vedere in Honduras?

Secondo quanto annunciato dai colleghi di TvBlog, sarebbero diversi i nomi già confermati e tra questi ci sarebbero: Fiore Argento (ovvero la sorella di Asia Argento, nonché figlia del più noto Dario Argento), l’ex modella e vincitrice di Amici Celebrities Pamela Camassa, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, l’attrice francese Corinne Cléry.

E poi ancora: l’attore e modello brasiliano naturalizzato italiano Christopher Leoni, il noto conduttore de Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli, la giovanissima Claudia Motta, l’attrice, showgirl, ballerina ed ex modella italiana Nathaly Caldonazzo, il conduttore televisivo e radiofonico Marco Predolin (squalificato dal Grande Fratello Vip 2 per una bestemmia).

E infine: la modella ed ex partecipante a Pechino Express Helena Prestes, l’opinionista e influencer Gian Maria Sainato e l’ex suora vincitrice diThe Voice of Italy 2014 Cristina Scuccia. Poi ancora i Jalisse, il conduttore radiofonico Paolo Noise e il conduttore televisivo ed ex rugbista Andrea Lo Cicero Vaina.

Al momento, però, si tratta solo di suggestioni e non ci resta che attendere la copertina ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni per scoprire quali saranno effettivamente i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 che tornerà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile.

