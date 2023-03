0:00 Ascolta l'articolo

Fisico scultoreo, personalità da vendere e ciuffo ribelle che gli copre il viso: ecco i primi aspetti che saltano all’occhio quando si parla di Gian Maria Sainato, uno dei protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi targata Mediaset.

Modello, opinionista e influencer, Gian Maria è nato a Sapri (una piccola città al confine tra la provincia di Salerno e quella di Potenza) nel 1995 ma sin da piccolo ha sempre saputo che quella non sarebbe stata la sua realtà. Finite le scuole superiori, e diplomatosi in economia aziendale presso l’ITCG Leonardo da Vinci della sua città natale, egli è volato a Milano per cercare fortuna, e l’ha trovata!

Qui, infatti, nel 2012 ha debuttato come modello ma pian piano ha intuito le potenzialità dei social e ha deciso di puntare tutto su quelli, iniziando a condividere foto dal set e della sua quotidianità con i suoi follower. Di fatto, dunque, possiamo affermare che Gian Maria sia stato uno dei primi a credere sulla forza di Instagram divenendo pertanto un influencer apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero.

Questa sua popolarità lo ha così portato ad approdare, nel 2016, nella prima edizione italiana dell’amatissimo format di MTV Riccanza nel quale veniva raccontata la brillante vita quotidiana dei millennial benestanti tra studio, lavoro e tempo libero con un focus riguardo alle loro vacanze d’élite in località glamour, serate in discoteca, party mondani, cene stellate, abiti firmati, e così via…

Gian Maria Sainato: quando è diventato famoso?

In quel momento la sua fama è esplosa e Gian Maria ha iniziato non solo ad entrare a far parte del cosiddetto mondo showbiz ma anche a far parlare di sé per le dichiarazioni pungenti rilasciate su altri vip, per la sua vita sentimentale e per il suo fisico scultoreo.

Insomma, Sainato ha una personalità da vendere e siamo certi che saprà regalarci forti emozioni in questa nuova avventura in Honduras non solo per la bellezza del suo corpo finemente lavorato con lunghe sessioni di attività sportiva – il suo grow up negli ultimi anni è stato pazzesco – ma anche grazie alle litigate con gli altri naufraghi che sicuramente lo renderanno virale.

Gian Maria, infatti, o lo si ama o lo si odia ma sicuramente è un personaggio che sa far parlare di sé e che ha una storia tutta da scoprire.

Apertamente omosessuale, Sainato attualmente non sarebbe fidanzato pertanto approderebbe all’Isola dei Famosi con il cuore libero; chissà che non trovi qualcuno con cui condividere questa avventura tra cocchi, riso e spiagge da sogno.

