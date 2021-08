Jacqueline Toboni di L Word: Generation Q sposa Kassandra Clementi

< 1 minuto di lettura

29enne attrice americana dal 2019 nei panni di Sarah Finley in The L Word: Generation Q, Jacqueline Toboni ha annunciato sui social il fidanzamento ufficiale con Kassandra Clementi, 30enne attrice australiana.

“Mi sento così incredibilmente fortunata ad aver trovato un’anima così buffa, intelligente, divertente e gentile come te. Grazie per avermi fatto ridere tutti i giorni. Non vedo l’ora di farlo per sempre. Ti amo x“, ha scritto sui social Kassandra. “Sei semplicemente la persona migliore che abbia mai conosciuto. Dal banale al folle, la vita è così divertente con te. Ti amo infinitamente“, ha replicato Jacqueline.

Toboni ha pubblicato anche le immagini che hanno preceduto la proposta, con l’orticaria sul collo nata dal nervosismo e dall’emozione. Le due donne si frequentano più o meno dal 2019, ovvero da quando hanno iniziato a condividere foto social di coppia.

La seconda stagione di The L Word: Generation Q è da pochi giorni arrivata su Sky e Now Tv. Serie reboot del cult lesbico anni 2000, è scritta e prodotta dalla showrunner Marja-Lewis Ryan insieme ad Ilene Chaiken, creatrice di The L Word, Kristen Campo, Allyce Ozarski, Steph Green, e alle tre protagoniste Jennifer Beals, Katherine Moennig e Leisha Hailey.