È online il trailer della seconda stagione di The L Word: Generation Q

< 1 minuto di lettura

I produttori di The L Word: Generation Q, il reboot della serie tv che più di tutte ha raccontato l’amore lesbo/queer, hanno diffuso in rete il teaser della seconda stagione.

La serie, disponibile su Now TV, racconta le evoluzioni della comunità LGBTQ+ e in questa nuova versione, ambientata 10 anni dopo gli eventi della iconica “The L Word”, è diventata ancora più inclusiva, dando spazio a donne di altre etnie e rompendo pregiudizi nei confronti delle persone bisex e transgender.

Quali sono le novità che ci aspettano?

Nella nuova stagione, che debutterà l’8 agosto, entreranno nuovi personaggi, tra cui loro: Carrie (Rosie O’ Donnell), un’avvocata di ufficio piuttosto irriverente, ma dal cuore dolce; Tom (Donald Fraison), un editor simpatico ed autoironico che è collega di Alice; Isaac, interpretato da Griffin Dunne, uno dei mercanti d’arte più importanti al mondo che intesserà rapporti con Bette.

Da uno sguardo dell’anteprima vediamo Bette, ora sulla cinquantina, alla ricerca di una nuova storia, mentre il suo unico vero amore Tina (Laurel Holloman) rientra in scena dopo aver lasciato Los Angeles per seguire la sua carriera. Alice ha un rapporto sia con la sua compagna Nat (Stephanie Allynne) sia con Gigi, l’ex di Nat (Sepideh Moafi). Intanto, Shane è alle prese per diventare genitrice, dopo che sua moglie Quiara (Lex Scott Davis) ha annunciato di essere incinta. I nuovi membri del cast affronteranno nuovi drammi e avventure dopo il finale sorprendente della prima stagione.

Guarda ora qui sotto il trailer.