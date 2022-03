Jamie Wallis prim* parlamentare inglese a dichiararsi transgender

2 min. di lettura

37enne deputata conservatrice dal 2019, Jamie Hamilton Wallis ha fatto coming out su Twitter come donna transgender, diventando così la prima parlamentare dichiaratamente trans* della storia inglese.

Wallis, che ha precisato di voler continuare “per il momento” ad usare i pronomi maschili “he/him”, ha spiegato di sentirsi donna “sin da quando ero una bambina molto piccola”.



“Mi è stata diagnosticata una disforia di genere. Non avevo intenzione di renderlo pubblico“, ha precisato. “Ho sempre immaginato che avrei lasciato la politica molto prima di dirlo ad alta voce”. Jamie rappresenta il collegio elettorale di Bridgend da dicembre 2019. Nella sua dichiarazione social, ha denunciato quanto accaduto nel corso degli ultimi anni, tra ricatti e uno stupro.

“C’è stata una telefonata nell’aprile 2020 con cui qualcuno mi ha ricattata, denunciata a mio padre e inviato fotografie ad altri membri della famiglia. Voleva £ 50.000 per tacere. La polizia è stata così comprensiva e in questa occasione il sistema ha funzionato. Si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 2 anni e 9 mesi di carcere”. A fine 2021, invece, l’aggressione sessuale.

“Alcuni mesi fa, a settembre, ho incontrato qualcuno online e quando ho detto di ‘no’ sulla base del fatto che non voleva utilizzare il preservativo, mi ha violentata”. “Non sono stata più io da questo incidente e non credo che mi riprenderò mai. Non è qualcosa che dimentica”. Wallis ha dichiarato di aver avuto “molto sostegno“, rimarcando “quanto sia importante essere te stessa“. A fine novembre del 2021 Wallis è stata arrestata a seguito di un incidente in cui la sua auto ha colpito un lampione a Church Road, Llanblethian, in Galles. “Quando mi sono schiantata con la mia auto il 28 novembre sono fuggita dalla scena. L’ho fatto perché ero terrorizzata”, ha precisato. Wallis ha detto di soffrire di disturbo da stress post traumatico (PTSD), dopo lo stupro subito: “Onestamente non ho idea di cosa stessi facendo, tranne per il fatto che sono stata sopraffatta da un senso di paura travolgente”.

“Non ho mai vissuto la mia verità e non sono sicura di come possa essere”. “Forse inizia con il dirlo a tutti”, ha concluso. La prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo, lo ricordiamo, è stata Vladimir Luxuria, deputata dal 2006 al 2008 durante il governo Prodi II.

