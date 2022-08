Jena Malone di Hunger Games fa coming out: “Sono pansessuale”

2 min. di lettura

37enne attrice americana, Jena Malone si è dichiarata pansessuale in un post Instagram che l’ha vista eseguire una danza interpretativa. Baby attrice prodigio vista da giovanissima sul set di film come Contact con Jodie Foster e Nemiche amiche con Julia Roberts e Susan Sarandon, Malone è mamma di un figlio avuto nel 2016 con il fotografo Ethan DeLorenzo.

Jena, nominata ai SAG nel 1997 per Bastard Out of Carolina e ai Golden Globe nel 1998 per Hope, ha scritto sui social: “Penso che mi sentissi come un uomo eterosessuale nel corpo di una donna”. “Ho visualizzato i suoi desideri e li ho messi su di me. Ma questa non è mai stata l’intera storia che è stata pensata per me“. “Quindi ho imparato un nuovo modo per dirlo. Usare le parole per guidarmi non mi definisce”. “La mia identità sessuale ha altro da insegnarmi e da dirmi”.

Malone ha aggiunto che ha ancora da imparare sulla propria sessualità, presentando le parole da utilizzare per una precsa esplorazione di sé: “Pansessualità. Sapiosessualità. Poliamore“. E ha continuato. “Uno spettro più completo di comprensione che la mia storia mi chiede. E lo sto onorando oggi con questo piccolo tratto di danza morbido e assonnato. Amo gli umani”. “Volevo postare tutto questo durante la giornata della consapevolezza e della visibilità pansessuale e panromantica, ma sono una mamma e arrivo sempre con qualche mese di ritardo”, ha concluso Malone, celebre Johanna Mason in Hunger Games: La Ragazza di Fuoco, Il canto della rivolta – Parte 1 e Il canto della rivolta – Parte 2.

Intervista dall’Hollywood Reporter, Malone ha ampliato l’argomento: “Sento di essere un po’ in ritardo per poter provare meno vergogna. Ho adorato il processo di apprendimento di me stessa e degli altri attraverso termini diversi che aprono finestre. Finestre che si trasformano in porte, per poi arrivare in un posto dove trovare tutte queste cose interessanti là fuori”.

Secondo Jena, la natura cerimoniale del coming out è “un’esperienza umana davvero dolce“, che le ha permesso di conoscere meglio se stessa. Malone ha sottolineato che la sua “famiglia” è stata “davvero solidale”, al suo fianco per “qualunque cosa”, “comunque o chiunque” lei sia.

“Mia sorella è omosessuale e io sono cresciuta con due mamme che poi si sono separate. Mia madre è diventata di nuovo etero, principalmente attraverso la comprensione del cristianesimo“, ha proseguito Malone. “E poi la mia Dio mamma ha sposato il suo partner con cui è stata per 17 anni. Quindi, ho tre mamme e mio padre che è stato un uomo etero per tutta la vita. Ho l’intero spettro“, ha aggiunto. “È bello poter avere questi diversi tipi di conversazioni con tutti”.

L’ultimo film di Malone in uscita è Adopting Audrey, diretto da Zach Snyder.

Per pansessualità si indica l’attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo sesso e al suo genere.

