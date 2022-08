Christine and the Queens fa coming out su TikTok: «Da circa un anno sono un uomo»

3 min. di lettura

I fan dell’elettro-pop conosceranno sicuramente Christine and the Queens, l’artista francese che dal 2010 si è affermato nel genere diventandone uno degli esponenti più amati, nonostante la sua vena indipendente che l’ha sempre distinto dai nomi più mainstream. In vista dell’uscita del nuovo album, Redcar les adorables étoiles, Chris, nome d’arte di Héloïse Letissier, ha parlato del suo genere e del nuovo nome d’arte con cui si farà conoscere dai fan.

Da quando è uscito il suo secondo album, Chris, l’artista si è sempre fatto chiamare con quel nome. Ora, il suo viaggio nell’esplorazione del suo genere sembra essere un po’ più chiaro: con un breve video su TikTok, ha annunciato di essere un uomo e di aver adottato i pronomi he/him: «Sono un uomo da un anno, un po’ più ufficialmente nella mia famiglia e nella mia relazione. È un processo lungo».

La sua musica e i suoi testi sono sempre stati piuttosto fluidi, e più volte Chris si è espresso contro le rigorose distinzioni di genere che la società ha sempre imposto. Le etichette non gli sono mai andate a genio, così come ha sempre rivendicato il suo essere nello spettro queer. La prima volta che ne ha parlato con il grande pubblico è stato nel 2016, quando si è definito pansessuale durante un’intervista firmata BBC.

La fluidità di genere è però sempre stata anche protagonista della sua arte e, soprattutto, delle sue esibizioni. Più volte Chris ha affermato che quando è sul palco a cantare può essere un uomo, una donna, entrambi o nessuno dei due: «Ha più a che fare con l’energia che sto dando come interprete e come ballerino».

«Il mio viaggio con il genere è sempre stato tumultuoso. Sta imperversando in questo momento, mentre io sto solo esplorando cosa c’è oltre questo»

Come abbiamo detto, l’annuncio porta anche un nuovo nome d’arte. Il nuovo album, infatti, sarà firmato da Christine and the Queens presents Redcar, un modo per introdurre i fan che l’hanno sempre seguito a questa nuova dramatis personae che rispecchierà in modo ancora più autentico il suo essere: «Redcar, come tutta la mia poesia e filosofia, è poesia e filosofia che mi aiutano ad avere successo».

Il genere elettropop negli ultimi anni ha conosciuto una fluidità come mai prima, che lo ha anche aiutato ad aprirsi ad un pubblico sempre più queer. Da Lyre a DRAG e Voodoo Kid, gli artistə LGBTQ+ stanno sempre più facendo sentire la loro voce.

«Significa che posso innamorarmi di qualcuno indipendentemente dal sesso, indipendentemente da come si definiscono. Non lo vedo davvero come un ostacolo, come una definizione»

In attesa del nuovo album, in uscita il 23 settembre, Chris – d’ora in poi Redcar – ha voluto aprirsi ancora una volta con la comunità che l’ha sempre sostenuto, confermandosi ancora una volta un’icona LGBTQ+ a cui già migliaia di fan hanno espresso tutto il loro supporto sui social.

