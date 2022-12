Jim Parsons e i 20 anni d’amore con Todd Spiewak

2 min. di lettura

Leggendario Sheldon Lee Cooper nella sitcom The Big Bang Theory, ruolo che gli è valso quattro Emmy Awards e un Golden Globe, Jim Parsons è felicemente sposato dal 2017 con Todd Spiewak, al suo fianco da oltre 20 anni. Intervistato dal The Today Show per il lancio promozionale di Spoiler Alert, film in uscita nei cinema d’America questo venerdì, Parsons ha provato a svelare proprio il segreto di coppia, in un ambiente come quello di Hollywood dove le separazioni sono all’ordine del giorno.

“Siamo stati molto fortunati“, ha precisato Jim. “Abbiamo avuto buona salute e i tempi difficili sono stati, fortunatamente, non troppo difficili. Ma credo che fin dall’inizio ci sia stato un vero rispetto reciproco, per quanto riguarda i reciproci desideri legati alla carriera e di vita. E a volte quei desideri di vita si intrecciano, stando insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vivendo bellissimi momenti. Più facile a dirsi che a farsi, ma, sì, sono 20 anni: ce la stiamo cavando“.

Parsons si è anche soffermato sull’approvazione bipartisan del Senato americano a tutela del matrimonio egualitario, con la legge ora attesa alla Camera: “Mi sento benissimo, ho trovato questa notizia piacevolmente positiva e penso che sia anche più importante di quanto forse tutti si rendano conto”. “Credo che proteggere questo diritto sia importante per tutti, che se ne rendano conto o meno, per rendere la società migliore per tutti“.

Todd Spiewak nasce come direttore artistico ed è diventato nel tempo produttore. I due si sono conosciuti durante un appuntamento al buio. Il capo di Todd dell’epoca e il migliore amico di Parson invitarono entrambi ad uscire e incredibilmente andarono subito d’accordo.

Spiewak ha lavorato come produttore in Special, Young Sheldon e Call Me Kat, oltre all’imminete Spoiler Alert che vede Jim protagonista. Adattamento cinematografico del libro di memorie del fondatore di TVLine Michael Ausiello, Spoiler Alert: The Hero Dies: A Memoir of Love, Loss, and Other Four-Letter Words, il film è un “memoir straziante ma sorprendentemente esilarante” sull’amore che per 14 anni un rispettato editorialista televisivo ha condiviso con il suo compianto marito, prima che quest’ultimo morisse a causa del cancro.

Parsons ha rivelato come sia arrivato a Spoiler Alert, dopo essere stato più volte intervistato dal giornalista Ausiello. Quando quest’ultimo pubblicò Spoiler Alert chiese a Parsons di presentare una sessione di Q&A a Barnes & Noble. Parsons acconsentì e portò con sé una copia del libro in vacanza.

“Mio marito Todd mi ha visto leggere il libro, mi ha visto singhiozzare. Mi ha domandato, “Pensi che sarebbe un bel film?”. Ho risposto: “Non lo so”. E così l’ha letto, ha singhiozzato anche lui e ha detto: “Sarebbe un bel film. Proviamo ad ottenere i diritti”. Così ha chiesto a Michael di vendergli i diritti”.

E così è successo, con Todd produttore e Jim protagonista. Diretto da Michael Showalter, Spoiler Alert non ha ancora una data d’uscita per il mercato italiano.

