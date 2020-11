Joe Biden alla comunità trans: “combatterò per la vostra sicurezza, dignità e giustizia che vi sono state negate”

Dopo essere diventato il primo presidente della storia d’America a ricordare le persone trans nel suo discorso di ringraziamento, Joe Biden ha voluto ribadire tutta la sua vicinanza alla comunità T nel giorno del Transgender Day of Remembrance, giornata internazionale per commemorare le vittime della transfobia.

“Alle persone transgender e gender-nonconforming in tutti gli Stati Uniti e nel mondo“, ha scritto Biden su Twitter. “Dal momento in cui giurerò come presidente, sappiate che la mia amministrazione vi vedrà, vi ascolterà e combatterà non solo per la vostra sicurezza ma anche per la dignità e la giustizia che vi sono state negate. Almeno 37 persone transgender e di genere non conforme sono state uccise quest’anno, la maggior parte delle quali donne transgender, afroamericane e latine. È intollerabile. In questo Transgender Day of Remembrance, onoriamo le loro vite e torniamo ad impegnarci nel lavoro che resta da fare per porre fine a questa epidemia di violenza“.

Dopo 4 anni di incubo Donald Trump, che aveva letteralmente dichiarato guerra alle persone trans* d’America, un cambio di passo netto, atteso, semplicemente necessario.