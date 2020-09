Joe Biden vs. Polonia:” Le Zone Libere da LGBT non hanno posto nell’UE e nel mondo”

Joe Biden, candidato dem alla Casa Bianca, ha duramente ataccato il governo polacco e tutte quelle zone che si sono dichiarate “libere dall’ideologia LGBT”.

Biden, ex vice di Barack Obama, ha twittato un articolo di ABC News che riportava le parole di Ursula von der Leyen nei confronti della Polonia. “Sia chiaro: i diritti LGBTQ + sono diritti umani – e le “zone libere da LGBT” non hanno posto nell’Unione europea o in nessuna parte del mondo”, ha cinguettato Biden.

La scorsa settimana, Von Der Leyen ha tenuto un appassionato discorso al parlamento europeo di Bruxelles, annunciando nuove leggi per contrastare la discriminazione LGBT in Europa. La presidente della Commissione europea ha poi ulteriormente minacciato il presidente polacco Duda, da poco rieletto, ribadendo come “i soldi del Bilancio europeo e del Recovery saranno spesi con le garanzie sullo stato di diritto. Questo non è negoziabile”.

“L’odio non va tollerato”, ha tuonato Von der Leyen, sottolineando come “essere se stessi non è la vostra ideologia, è la vostra identità e nessuno potrà mai rubarvela”. “L’odio è odio. Sii chi sei, ama chi vuoi, senza recriminazioni. In questo contesto, spingerò anche per il riconoscimento reciproco delle relazioni familiari nell’UE. Se sei genitore in un Paese, sei genitore in ogni Paese”.

Parole che Biden ha fatto sue.