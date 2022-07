Juliana Joel è la prima attrice transgender su Disney Channel

2 min. di lettura

Ricordate That’s so Raven? La celebre sitcom Disney Channel con protagonista Raven Baxter (interpretata dall’attrice e cantante Raven Symoné), l’adolescente che prevedeva il futuro, è pronta a tornare sul piccolo schermo con Raven’s Home, spin-off esclusivo ambientato ai giorni nostri.

La nuova serie seguirà Raven non più adolescente, ma come una madre adulta e divorziata che si ritrova a condividere la casa con la sua migliore amica d’infanzia Chelsea (Anneliese van der Pol). Tra le new entry spicca su tutte il personaggio di Nikki, interpretata da Juliana Joel, considerato il primo personaggio transgender nella storia di Disney Channel. A confermarlo è proprio la stessa Joel sul suo Instagram, in un lungo post di ringraziamento: “Ho sempre sognato di apparire su Disney Channel, nello specifico in Raven” scrive Joel, definendo la sitcom una “via di fuga” durante la sua infanzia in Florida. Cresciuta in una famiglia puertoricana, Joel spiega che non avrebbe mai creduto di poter diventare un’attrice: “Soprattutto per una persona come me, ho sempre pensato che ci devi nascere in quel mondo. Nel tempo mi sono detta che non ero più abbastanza giovane per la Disney, e anche se fosse, sono comunque trans!”.

Joel dichiara di aver pianto nel suo camerino il suo primo giorno sul set, dichiarando che in quel preciso momento ha realizzato che il suo sogno d’infanzia si stava realizzando: “Non si tratta solo di far parte dello show” spiega Joel “Con tutte le politiche e narrative anti-trans nei media e nella società, questa è una vittoria“. Joel dichiara che il personaggio di Nikki è apertamente trans e autenticamente sé stessa, dichiarandosi fiera di aver portato avanti i suoi sogni nonostante un mondo così intollerante e opprimente: “Non dire mai a te stessə che non può succedere perché può, in una maniera che non avresti mai pensato possibile“.

La partecipazione di Joel ha visto anche l’intervento della sceneggiatrice Nori Reed che ha definito la sitcom particolarmente significativa per la sua infanzia quando era solo una “piccola adolescente queer”: “Crescendo come una persona queer non ho mai avuto modo di vedere la mia esperienza e identità riflessa sullo schermo, e questo sfortunatamente ha trasmesso un messaggio chiaro: questo mondo non è per te” riporta Reed, definendo la presenza di “un personaggio trans così divertente e sfumato” è estremamente importante: “Prego nel mio cuore che questa volta sentano uno specifico messaggio: tu appartieni a questo mondo e sei inclus*“.

La stessa star della serie Raven Symoné ha fatto coming out come queer nel 2013.

