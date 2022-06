Baymax, personaggi gay e trans* nella nuova serie animata Disney+ – i VIDEO

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

È uscita ieri su Disney+ Baymax, deliziosa serie animata tutta centrata sull’affabile, gonfiabile e inimitabile robot sanitario straordinario co-protagonista del lungometraggio animato Big Hero 6, nel 2015 premio Oscar.

La serie è ambientata nella fantastica città di San Fransokyo, con Baymax chiamato ad interagire con persone normali. In ognuno dei sei episodi, Baymax vuole solo aiutare qualcuno, partendo dalla risoluzione di un problema fisico per poi arrivare a toccare aspetti più profondi, più emotivi.

Nel 3° episodio Baymax aiuta una ragazza di 12 anni, Sofia, che ha le prime mestruazioni. Entra in un negozio per comprare degli assorbenti e chiede aiuto ai clienti. Uno di questi è un uomo trans, con una t-shirt dai colori della bandiera transgender e nel supermercato proprio per comprare assorbenti.

Nell’episodio 4, Baymax infonde coraggio ad un uomo nel farsi avanti con un ragazzo che da tempo gli piace. Nella giornata di ieri la serie Disney+ è stata in tendenza tutto il giorno negli USA, con i repubblicani sul piede di guerra per un’inclusione e una rappresentazione queer che loro trovano ‘inadatta’ ad un pubblico adolescenziale. Se non fosse che di inadatto, al giorno d’oggi, ci sia solo l’omotransfobia.

Negli ultimi mesi Disney ha cambiato decisamente marcia sul fronte dell’inclusione LGBTQ+, promettendo una sempre più massiccia presenza di personaggi dichiaratamente queer nei propri film e serie tv. Per il Pride Month Disney + ha ideato una sezione ad hoc, mentre in Lightyear, titolo Pixar, abbiamo visto la prima coppia dichiaratamente queer della storia animata. In Strange World, 61esimo classico animato Disney in uscita a novembre, dovremmo invece avere il primo storico personaggio dichiaratamente gay. La Disney ha inoltre dichiarato guerra alla criticatissima legge “Don’t say gay” della Florida, sfidando apertamente il governatore repubblicano Ron DeSantis.

© Riproduzione Riservata