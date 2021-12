Jussie Smollett di Empire condannato per aver inscenato un’aggressione omofoba

2 minuti di lettura

Due anni e mezzo fa Jussie Smollett era lanciatissimo in televisione in quanto co-protagonista di Empire, serie Fox che lo vedeva interpretare il figlio omosessuale di Terrence Howard. Gay dichiarato dal 2015, tutto cambia quando Jussie denuncia un’aggressione omofoba il 29 gennaio del 2019. L’attore rivela di essere stato attaccato da due sostenitori di Donald Trump in piena notte, fuori da un supermercato di Chicago. A suo dire due uomini bianchi lo attaccano, gli versano la candeggina addosso e gli mettono un cappio al collo, gridando “Questo è il Paese MAGA” (Make America Great Again, ndr). Ma la polizia indaga e accusa Smollett di aver pianificato l’aggressione per mettere pressione alla Fox sul suo rinnovo contrattuale. Jussie, dicono gli inquirenti, ha pagato i suoi (finti) aggressori e finisce sotto inchiesta per falsa testimonianza. La sua carriera precipita. Viene licenziato in tronco dalla Fox e bandito da Hollywood.

Ebbene due anni e mezzo dopo il fattaccio una giuria dell’Illinois ha giudicato Jussie Smollett colpevole di cinque capi di imputazione su sei, per aver mentito sull’attacco, ideato e messo in scena unicamente per aumentare la sua notorietà. L’attore rischia ora fino a tre anni di carcere, anche se molti ipotizzano che potrebbe andare incontro ad una libertà vigilata da affiancare a tot ore di servizio alla comunità. L’udienza di condanna sarà fissata in un secondo momento. Smollett dovrebbe impugnare la sentenza.

A pesare sul divo le tantissime prove che testimonierebbero la premeditazione. Ad aver aggredito l’attore non sono stati due “uomini bianchi” bensì i fratelli Osundairo, entrambi neri, pizzicati dalle telecamere di sorveglianza con la corda e la candeggina la notte dell’attacco. Grazie ai video della zona proprio Jussie è stato beccato con i fratelli Osundairo nella stessa area dell’aggressione, una settimana prima del fattaccio. I pubblici ministeri hanno affermato che Smollett avrebbe pagato $ 3.500 ad Abimbola Osundairo, il suo personal trainer, e ad Olabinjo Osundairo, il fratello di Abimbola, per organizzare il tutto. I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che Smollett avrebbe simulato l’aggressione per ottenere un aumento di stipendio dalla Fox per il suo ruolo in Empire e per ricevere maggiore attenzione da un punto di vista mediatico.

Smollett ha sempre negato le accuse. Ha detto di aver versato $ 3.500 ad Abimbola Osundairo per averlo seguito negli allenamenti per un suo prossimo video musicale. Ha anche affermato che lui e Abimbola Osundairo si erano drogati e si erano masturbati insieme. Tuttavia, Abimbola Osundairo ha negato di aver mai avuto alcun tipo di rapporto sessuale con Smollett.