Just by Looking at Him, Ryan O’Connell esordisce alla regia con un film con Jim Parsons

Ryan O’Connell di Special farà il suo debutto alla regia con “Just by Looking at Him“, adattamento del suo omonimo romanzo. Oltre a dirigere e scrivere la sceneggiatura, O’Connell interpreterà il ruolo principale di Elliot, sceneggiatore tv dichiaratamente gay con paralisi cerebrale. Jim Parsons di “The Big Bang Theory” sarà il co-protagonista negli abiti del capo di Elliot, Ethan.

La commedia seguirà quest’ultimo mentre cerca di “trovare amore e connessione in un mondo che non è stato costruito per lui”. 36enne, gay dichiarato e da 7 anni fidanzato con Jonathan Parks-Ramage, Ryan è nato con una forma lieve di paralisi cerebrale infantile. Successivamente, a 20 anni, è stato investito da un’auto che gli ha causato una sindrome compartimentale. Nel 2015 ha iniziato la carriera di sceneggiatore con Diario di una nerd superstar. Nel 2019 le sue memorie sono diventate serie tv grazie a Special, candidata a due Emmy.

“Just by Looking at Him” sarà prodotto da Greg Berlanti, produttore di Love, Victor, e Sarah Schechter di FilmNation Entertainment e Berlanti/Schechter Films. Lucas Wiesendanger supervisionerà la produzione per FilmNation. Michael McGrath sarà il produttore esecutivo di Berlanti/Schechter Films. Via alle riprese in primavera, come riportato da Variety. Parsons aveva prodotto Special, serie Netflix accalamata dalla critica, e ora ritroverà O’Connell in qualità di co-protagonista e regista del film.

“È stato un paradiso assoluto lavorare all’adattamento del mio romanzo con Berlanti/Schechter e FilmNation, e sono oltremodo entusiasta di terrorizzare un nuovo mezzo con il mio sudiciume gay!!!”, ha detto O’Connell.

“Quando Ryan ci ha proposto ‘Just by Looking at Him’ nel suo stile singolare – nelle sue parole, un film di Nora Ephron con un sacco di sesso gay – siamo stati immediatamente catturati dalla sua esilarante visione, totalmente originale ed empatica del film. Ryan è il regista perfetto per dare vita a questa storia personale ma universale. È diversa da qualsiasi altra cosa là fuori e siamo entusiasti di farne parte, insieme ai nostri meravigliosi partner di Berlanti/Schechter“, ha affermato Ashley Fox, presidente della produzione di FilmNation Entertainment.

“Ammiriamo da tempo il lavoro e il talento di Ryan e siamo entusiasti di far parte del suo debutto alla regia, la voce singolare e la prospettiva di Ryan meritano di essere condivise con il mondo. Non potremmo essere più entusiasti che Jim presti il ​​suo talento anche a questa storia“, hanno aggiunto Berlanti e Schechter.

Oltre alla serie “The Big Bang Theory”, Parsons è apparso in “The Boys in the Band” insieme a Zachary Quinto, Andrew Rannells e Matt Bomer, e ha poi preso parte a “Hollywood” di Ryan Murphy. A breve tornerà in sala con “Spoiler Alert“, altro film queer basato sull’omonimo libro di memorie del fondatore di TVLine Michael Ausiello.

