Justice Smith e Nicholas Ashe sono tornati insieme. Mano nella mano sul red carpet (FOTO)

Sembrava si fossero lasciati, e invece Justice Smith e Nicholas Ashe sono tornati insieme. A certificarlo il red carpet dell’evento GQ Men of the Year, che ha visto i due mano nella mano, sorridenti al cospetto dei fotografi. Tenutosi a West Hollywood, l’evento ha celebrato Lil Nas X, definito cantante/musicista dell’anno dalla celebre rivista maschile.

Smith e Ashe hanno fatto notizia nel giugno del 2020, quando Smith fece coming out e al tempo stesso rivelò di avere un fidanzato. 26enne di Los Angeles, Justice è apparso in blockbuster come Jurassic World e Pokémon: Detective Pikachu, mentre da due mesi è su Amazon Prime Video con The Voyeurs. Dopo aver preso parte a The Get Down, serie Netflix creata da Baz Luhrmann, Smith è stato assoluto protagonista di Generation, serie HBO Max straordinariamente queer, mai arrivata in Italia e cancellata dopo una sola stagione. 26enne, Nicholas Ashe ha invece interpretato Micah West in Queen Sugar per 5 stagioni tv.

Oggi io e Nicholas abbiamo protestato a New Orleans“, scriveva Smith su Instagram l’estate del 2020, facendo coming out. “Abbiamo cantato “Black Trans Lives Matter” “Black Queer Lives Matter” e “All Black Lives Matter”. Come uomo nero queer, sono rimasto deluso nel vedere certe persone desiderose di urlare Black Lives Matter, frenare poi la lingua dinanzi alle aggiunte Trans / Queer“. Voglio ribadire questo sentimento: se la tua rivoluzione non include le voci Black Queer, è razzista. Se la tua rivoluzione vuole lasciare che le persone trans nere come #TonyMcDade scivolino via per liberare esclusivamente gli uomini cisgender neri, è razzista”.

Poco dopo fu Ashe a voler celebrare il compleanno del fidanzato con un bellissimo messaggio social: “Justice: sei stato l’autore di tutti i miei recenti sorrisi. Mi fai sentire al sicuro. Visto. Ascoltato. Ispirato. Ammirato. Ho sempre apprezzato la tua autenticità, genialità e passione, ma quest’anno ti sei sicuramente superato. Bravo. È difficile esprimere appieno la mia gratitudine, ma ecco un post Instagram per aiutarmi a provarci. Buon compleanno, bellissimo uomo. Ti amo più di tutto. Grazie per tutto questo bene.

All’inizio del 2021 Justice e Nicholas si sono lasciati, come confermato da Smith lo scorso aprile: “Non stiamo più insieme, ma la nostra storia mi ha davvero aperto come persona“. Adesso, dopo 6 mesi e un po’ a sorpresa, il ritorno di fiamma che ha infiammato i fan della coppia. Sul tappeto rosso Justice e Nicholas non si sono mai lasciati la mano, mentre su Twitter Smith ha pubblicato una foto al fianco dell’amato con due cuori rossi ad incorniciare il tutto.