Lil Nas X eletto uomo dell’anno da GQ

GQ, celebre rivista maschile nata nel lontano 1957, ha diffuso la tradizionale copertina dedicata al “Man of the Year”, con Lil Nas X, Tom Holland e Giannis Antetokounmpo eletti uomini più influenti del 2021 nelle rispettive aree. Lil Nas X, gay dichiarato, ha conquistato il titolo in ambito musicale. “È in grado di creare mega-successi e di combinarli senza paura con grandi provocazioni visive pop, più di chiunque altro dai tempi di Madonna”, sottolinea GQ nel motivare lo scettro.

I suoi detrattori pensavano che sarebbe scomparso dopo lo storico boom di “Old Town Road”. “Eppure Lil Nas X è stato, sia per l’hip-hop che per la cultura pop, una forza destabilizzante – un “imbroglione”, se così vogliamo definirlo – che ha cambiato il modo in cui facciamo ciò che facciamo e chi può farlo, per sempre“, rimarca GQ. “Mai prima d’ora un artista pop così lontano dai “poteri esistenti” si è messo così esattamente al centro di quel potere. Lil Nas X ricorda Bugs Bunny, Fratel Coniglietto, Papa Legba, Anansi, qualcuno che evoca il caos e lo usa per attirare la nostra attenzione. E poche cose hanno attirato l’attenzione di Montero, il suo primo album in studio e probabilmente l’opera d’arte più importante prodotta quest’anno“.

Intervistato, Lil ha parlato delle proprie aspettative future. “Sono eccitato. Sto creando dinamiche e non obiettivi. Sto cercando di migliorare la mia resistenza sul palco. Essere più in studio. Cercando sempre di provare cose nuove e mai di fare la stessa musica”. Da quando è diventato famoso Lil ha dovuto ‘bloccare’ i messaggi privati Instagram, “perché mi arrapa troppo. Dico, “vediamo chi è la persona più sexy”. Ma sai, per fortuna poi non lo faccio davvero. L’ho fatto solo una volta, forse“. Anche Grindr è ormai bocciato, per quanto il rapper sia ancora single. Ma i rapporti con l’ultimo ragazzo avuto sono rimasti buoni. “Lo amo da morire. Lui è il migliore. Sento che è stata la relazione più seria che abbia mai avuto“. Ma in questo momento, per Lil, c’è solo la carriera.

Sento di voler ancora uscire con i ragazzi. Ma non voglio niente del tipo “Ho bisogno del tuo tempo adesso”. A volte, quando sei triste o cose del genere, vuoi solo andare con qualcuno e accoccolarti, baciare e abbracciare. E mi piace farlo. Ma alla fine, sento di essere arrivato a un punto in cui ho abbastanza amore per me da potermi concentrare su me stesso. E quando arriverà il momento per l’amore, non lo forzerò o altro. Ci sarà qualcuno e io dirò: “Ok, voglio che questa persona sia una priorità”.

22 anni appena, Lil Nas X ha tutto il tempo del mondo per far sua quella priorità.